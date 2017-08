La “Notte delle Lanterne” all’Istituto Confucio San Marino

L'Istituto Confucio San Marino organizza la sera del 9 settembre "La notte delle Lanterne" una manifestazione enogastronomica e culturale per promuovere oltre la cultura cinese e sammarinese anche le nuove attività didattiche che l'Istituto organizzerà nel corso del nuovo anno accademico. Intrecci di storie e leggende fanno risalire la storia delle lanterne cinesi a circa 2.000 anni fa. Queste creazioni così leggere e soavi hanno sempre avuto un lato misterioso e magico. Nella cultura cinese, le lanterne appese, rappresentano il simbolo della liberazione dalle angustie perché si portano in alto i propri sogni e ci si scrolla di dosso preoccupazioni e pensieri negativi aspettando buoni riscontri per il futuro. La manifestazione, che si svolgerà all'aperto nel giardino della sede dell'Istituto Confucio a Montegiardino, avrà inizio alle ore 18,30 con la degustazione di prodotti tipici della cucina tradizionale cinese e sammarinese offerti gratuitamente a tutti gli ospiti con sistemazioni "easy" sullo stile di un'apericena. Si potrà godere dello spazio verde sul prato e di animazioni musicali e artistiche. Saranno rappresentati alcuni mestieri sammarinesi del passato, le arti sopite di un tempo lontano portate avanti dalle paziente mani dei nostri nonni e anche le arti cinesi del ritaglio della carta e del tai-chi. Dalle ore 22,00 alle ore 24,00 discoteca musica anni 80/90/2000.