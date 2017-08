San Marino Movida: ultima imperdibile serata giovedì 31 agosto

Giovedì prossimo tutto il centro storico di San Marino in festa per l'ultima serata della Movida 2017! Dalle ore 19.00 si potranno gustare aperitivi e speciali proposte enogastronomiche di ristoranti e bar mentre nelle piazze e nelle contrade medievali musica live, performance artistiche e DJset renderanno la serata davvero unica. A partire dalle 20.00 gli artisti si esibiranno in varie location del centro storico: Contrada dei Magazzeni, Piazza Garibaldi, Salita alla Rocca, Contrada Santa Croce, Piazza Titano, Arco della Fratta, Piazza della Libertà. Questi gli artisti: Massimiliano Casali, chitarra acustica e voce, accompagnato dalla chitarra solista di Cristian Severini (rock, blues); Massimo Modula e Giacomo De Paoli, chitarra, percussioni e voce (meltin' pop, ovvero un mix di reggae, soul, folk, funk mescolati con un passato melodico mediterraneo) Devon Miles (reggae) Alessandro Bolsieri, sax (jazz) Buldro, chitarra e voce (folk, blues, country e rock) Francesco Piras, chitarra e voce (pop-rock melodico) Dolly Bomba, teatro di strada Valentina Giglio, danze orientali Dalle 18.15 alle 24.00 Piazzale Lo Stradone sarà dedicato alla passeggiata e animato dalle iniziative dei locali che vi si affacciano. Si rinnova anche l'occasione per approfondire la conoscenza storico-culturale della Repubblica, grazie alle passeggiate guidate al tramonto con partenza alle 19.30 dal Cantone panoramico: un'ora di visita con guida turistica professionista al costo di € 5 a persona (bimbi sotto i 6 anni gratis).