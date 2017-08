Mercatino di Natale: è on-line il form per la selezione degli espositori

E' disponibile online sul sito www.visitsanmarino.com il form per presentare la candidatura alle selezioni degli espositori (artigiani e street food) che parteciperanno al Mercatino di Natale organizzato dall'Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, nell'ambito dell'edizione 2017-2018 de "Il Natale delle Meraviglie - Un caldo Natale". Le informazioni generali, le procedure di selezione e le modalità relative allo svolgimento del Mercatino (che avrà luogo lungo le contrade del centro storico di San Marino nelle giornate: 2-3; 8-9-10; 16-17 dicembre; dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018), sono contenute nel regolamento consultabile on-line all'indirizzo www.visitsanmarino.com/on-line/home/area-espositori.html (link in homepage Area Espositori). Collegandosi alla pagina sarà possibile scaricare il modulo di iscrizione alle selezioni, da inviare per posta elettronica insieme agli allegati indicati sul modulo stesso. La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 ottobre 2017. Entro il 30 ottobre 2017 i candidati selezionati saranno informati sull'esito tramite mail.