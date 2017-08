Dalla Romagna a FICO Eataly World con lo Shuttle Rimini – Bologna

Lo "Shuttle Rimini- Bologna" è un nuovo efficiente e apprezzato sistema/modello di mobilità e trasporto. I suoi mezzi collegano con 10 corse quotidiane di andata e ritorno, attive 365 giorni l'anno, tutte le località del litorale adriatico, da Milano Marittima a Gabicce Mare, Rimini, Forli, Cesena, con il più grande hub aeroportuale della regione: il "Guglielmo Marconi". In un anno e mezzo di attività lo hanno scelto più di 60 mila passeggeri e quasi la metà di loro (48%) sono rappresentati da viaggiatori in arrivo dall'estero. In particolare da UK, Germania e Russia. Dal mese di novembre, con l'apertura a Bologna del nuovo e più grande parco agro-alimentare del mondo, lo "Shuttle" inserisce nei suoi collegamenti anche quattro nuove corse dirette (andata e ritorno) in partenza da Rimini e con arrivo all'ingresso di FICO Eataly World. Gli orari dei viaggi, andata nelle ore del mattino, ritorno nel secondo pomeriggio, consentiranno di trascorre un'intera giornata all'interno del parco tematico dedicato a storia, tradizione, cultura, prodotti, del mondo DEL cibo italiano E DEL "MADE IN ITALY". Partenze da Rimini ore 7.30 e 11.30, ritorni da Bologna ore 15.30 e 22.00. Il servizio è garantito da un flotta di bus costituita da mezzi che vanno dai 19 ai 54 posti, utilizzati in numero e capienza corrispondente a prenotazioni e numero di passeggeri previsto. Tutti i veicoli sono in classe euro 5/6, a basso consumo e basso impatto ambientale. Sono dotati di connessione Wi-Fi gratuita, climatizzazione, frigobar. Costo di ogni corsa: 30 euro a persona, che diventano 20 euro nel caso di gruppi o comitive e 18 euro per gli studenti fino a 18 anni d'età. "Con il nuovo collegamento con FICO EATALY WORLD ampliamo ancora la nostra offerta di collegamenti e lo facciamo arrivando in un luogo che sarà certamente luogo di forte attrazione sia per gli abitanti del territorio sia per i turisti – spiega Roberto Benedettini, amministratore unico Vip Srl e dell'omonimo gruppo di autotrasporti, che ha progettato e realizzato il progetto Shuttle RN BO - Oggi collegamenti e trasporti sono elementi essenziale per la vita di un territorio. Sistema di mobilità significa offrire piena integrazione tra i vari vettori: aerei, treno, auto e soprattutto bus. Questi ultimi sono sempre più apprezzati e richiesti, per le loro caratteristiche, da ogni tipologia di viaggiatore."