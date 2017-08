San Marino: bando di concordo per il servizio elettronico di recapito certificato

SAN MARINO - L'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica ha emesso un Bando di gara, nella forma di Appalto Concorso, indetto con asta pubblica, per l'affidamento di un servizio elettronico di recapito certificato per la Repubblica di San Marino. Il servizio mira ad introdurre, secondo la normativa sammarinese già vigente, la trasmissione di messaggi di posta elettronica con la certificazione dell'avvenuto recapito ed avente piena validità legale. L'impresa che intenda partecipare deve far pervenire la propria offerta entro le ore 13.00 di lunedì 2 ottobre 2017 all'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica, in Via 28 Luglio, n.192, Borgo Maggiore. Il Bando d'asta è pubblicato nel portale www.pa.sm nella sezione Appalti Pubblici.