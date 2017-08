Camera di Commercio: inserimento Bilanci entro il 31 agosto 2017

SAN MARINO - Entro il 31 agosto 2017 è necessario provvedere all'inserimento in formato digitale del bilancio o prospetto economico finanziario riferito all'anno 2016, seguendo questi semplici passi. 1 - Andare alla pagina https://registroimprese.cc.sm 2 - Inserire le credenziali di accesso (valide per tutti i servizi dello Sportello On-line della Camera di Commercio) 3 - Utente: (C.O.E. a 5 cifre) 4 - Password: (utilizzare la password già in vostro possesso. In caso di smarrimento è possibile recuperarla tramite lo sportello) Selezionare il bottone INSERIMENTO BILANCI - PROSPETTI ECONOMICO FINANZIARI e seguire le indicazioni presenti nel sito. Si potranno così inserire negli appositi campi i dati di bilancio, reperibili dal bilancio/prospetto economico finanziario della sua impresa All'indirizzo http://www.cc.sm/inserimentobilanci è disponibile una comoda video guida che aiuterà all'inserimento. I dati verranno immediatamente crittografati ed inviati su un server a San Marino in uno spazio della Camera di Commercio. La ricevuta dell'avvenuto invio dei dati potrà essere scaricata direttamente dal sito internet. Le ricordiamo che la raccolta di tali dati è obbligatoria. Infatti in base all'art. 7 della Legge n.71 del 26 maggio 2004 tutti gli operatori economici titolari di licenza sono "obbligati ogni anno al deposito di copia dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza di un prospetto economico finanziario". E' prevista altresì dall'art.8 della suddetta legge una penale da € 200 a € 2.000 per gli inadempienti. Con l'occasione si comunica che sono pubblicati sul sito https://registroimprese.cc.sm i bilanci/prospetti economico-finanziari delle imprese che: 1. hanno autorizzato la pubblicazione dello stesso; 2. hanno comunicato un indirizzo e-mail univoco all'interno del proprio utente. Ricordiamo che la pubblicazione rende possibile la visione del bilancio/prospetto-economico finanziario a chiunque ne faccia richiesta sul sito anzidetto. Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale inesattezza dei dati inseriti. Per la gestione della pubblicazione dei bilanci/prospetti economico-finanziari accedere al sito https://registroimprese.cc.sm, sezione "INSERIMENTO BILANCI PROSPETTI ECONOMICO FINANZIARI". NOTA: la pubblicazione è possibile solamente per gli ultimi tre anni.