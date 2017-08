Consiglio Grande e Generale: resoconto della sessione di agosto

SAN MARINO - Si è concluso ieri notte, con un giorno di anticipo, la sessione consiliare di Agosto. Con la presentazione di un progetto di legge in prima lettura e l'esame delle istanze d'Arengo, è stato infatti completato l'ordine del giorno dei lavori. Mentre, vista l'assenza di larga parte dei gruppi di opposizione, si è convenuto di rinviare alcuni comma relativi alle nomine, l'esame in prima lettura del Pdl "Modifica della composizione della Commissione risorse ambientali e agricole" presentato dal Pdcs e il voto di 4 Ordini del giorno. Nel corso dei lavori è stato quindi presentato il Progetto di legge "Differimento del termine di cui all'articolo 20 della Legge 6 maggio 2016 n.57 - Norme di adeguamento dell'ordinamento sammarinese alle disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)". Il segretario di Stato Marco Podeschi ha poi riferito la Relazione dell'Autorità per i Servizi Pubblici e l'Energia sullo stato di attuazione del Piano Energetico Nazionale Relazione e quella dell'Aass sulla fibra ottica. Tre delle sei istanze d'Arengo all'ordine del giorno sono state infine approvate: la n. 36 "per l'introduzione di una normativa che consenta la donazione di organi e tessuti vincolando i soggetti che intenderanno farlo esclusivamente su base volontaria e con le modalità ritenute più opportune"; la n. 25 "perché sia garantita la disponibilità di uno spazio pubblico adeguato per la celebrazione di funerali laici", infine la n. 6 in favore di un Testo unico per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.