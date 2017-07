Little Tony, la mostra organizzata da San Marino va in trasferta

Il Titano del Rock, la mostra dedicata a Little Tony, girerà l'Italia. L'esposizione degli oggetti personali, i dischi, gli abiti di scena, i juke-box, la splendida Cadillac, appartenuti all'artista sammarinese scomparso nel 2013, inaugurata il 16 di giugno a Palazzo Graziani diventa itinerante: prossima tappa – dai primi di settembre - il Lago di Garda, negli spazi della Faro Games di Salò, ma nella lista delle prenotazioni compaiono già il Museo Civico di Foggia e il Belvedere della Reggia di Caserta. Insomma l'iniziativa che porta il nome del Monte di San Marino è destinata a perpetuarsi come la popolarità del cantante a cui è dedicata. Ne danno notizia gli stessi familiari di Little Tony e quello che è stato e rimane il suo più fedele amico, l'imprenditore trevigiano Roberto Valerio, meticoloso custode di tutti i materiali in mostra. "Una teca contenente foto personali e giubbotti di Little Tony – dice Roberto Valerio – resterà comunque a San Marino, nell'Auditorium che Serravalle gli ha intitolato. Siamo molto fieri e grati di questa splendida accoglienza da parte della Repubblica, iniziative che hanno restituito a questo grande artista l'attenzione che merita". In effetti agli eventi sammarinesi legati a Little Tony stampa e televisioni hanno cominciato a dare spazio fin dallo scorso Natale, quando Pippo Baudo li annunciò a Domenica In e in questi mesi sono stati oggetto di servizi del Tg5, della televisione del Vaticano e di Raiuno che in concomitanza con l'inaugurazione della mostra ha dedicato una intera puntata di TecheTecheTe al cantante sammarinese. L'esposizione organizzata dall'Istituto della Memoria di San Marino con il patrocinio delle Segreterie di Stato alla Cultura e alla Sanità, chiusi i battenti a Palazzo Graziani, è insomma già pronta per la trasferta e il Titano del Rock da settembre svetterà sul Lago di Garda.