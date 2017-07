Centro di Raccolta di San Giovanni AASS: gestione accesso con SMaC Card

SAN MARINO - A far data da lunedì 24 luglio 2017 l'accesso al Centro di Raccolta di San Giovanni dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi sarà gestito con SMaC Card. L'A.A.S.S. ha provveduto a sviluppare un totem automatizzato per la gestione di tutte le operazioni di pesatura e conferimento materiali al Centro di Raccolta che utilizza la SMaC Card per disciplinare l'abilitazione al servizio e provvedere al riconoscimento di tariffe di conferimento per i diversi materiali conferiti e per l'acquisto di compost. Le somme maturate ad ogni singolo conferimento saranno accreditate, a consuntivo annuale, sulla carta SMaC che ha effettuato i conferimenti, così come, l'addebito per acquisto di compost. La disposizione di accredito/addebito disposta annualmente dall' A.A.S.S. originerà comunicazioni SMS ed e-mail al titolare carta. E' prevista la soglia di € 50,00 annui per singolo soggetto abilitato come tetto massimo liquidabile per il conferimento dei materiali. Il nuovo gestionale riconoscerà come abilitate al conferimento al Centro di Raccolta di San Giovanni tutte le SMaC Card di cittadini e residenti nella Repubblica di San Marino, anche a titolo di permesso di soggiorno. Il sito SMaC www.sanmaroinocard.sm è stato appositamente implementato per dare informazione ai soggetti abilitati delle risultanze delle loro attività di conferimento. Tutte le carte SMaC con codice ISS riferite a cittadini o residenti vedranno da lunedì 24 luglio nella home del proprio profilo titolare carta del sito SMaC apposita icona che indica il riconoscimento dell'accesso. Le funzionalità del profilo titolare carta saranno riepilogate in apposita funzione denominata Conferimento rifiuti e prelevamento compost. La funzione sarà visibile di default a tutti i titolari carta in possesso del requisito di cittadinanza o residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino in ragione del codice ISS registrato sulle singole card, mentre, per i soggiornanti si renderà necessario provvedere all'inserimento del codice permesso di soggiorno vigente per essere abilitati al servizio. Per ogni attività di assistenza all'abilitazione delle carte o informazione sul gestionale potrà essere contattato il Servizio SMaC al numero verde gratuito 800-220808 oppure con comunicazione mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Le funzionalità del titolare carta SMaC sono così implementate da un nuovo servizio che si auspica possa contribuire a consolidare l'utilizzo della SMaC Card per la gestione dell'autonomo accesso del cittadino ai Servizi della PA, opportunità colta dalla Direzione A.A.S.S. nella riorganizzazione del Centro di Raccolta di San Giovanni.