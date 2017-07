“Legge Sviluppo”, ANIS si ritira dal tavolo di confronto

SAN MARINO - Il Consiglio Direttivo di Anis, anche a fronte della preoccupazione e delle sollecitazioni degli associati, ha deliberato, dopo un'approfondita discussione di ritirare i propri rappresentanti dal tavolo di confronto sul progetto di legge "Modifiche e integrazioni alle norme in materia di sostegno allo sviluppo economico" perché, come più volte ribadito, non va affatto nella direzione della crescita e dello sviluppo del sistema economico sammarinese, ma anzi complica e penalizza le imprese. In particolare non abbiamo condiviso il metodo, infatti, in modo del tutto inusuale, è stato prima presentato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale e solo successivamente si è aperto il confronto con tutte le parti sociali. Da subito abbiamo espresso la nostra forte contrarietà a un provvedimento che, in primis, non parte da una analisi puntuale dei dati e della situazione reale, e poi perché introduce norme e procedure complicate e di difficile applicazione, quando invece avremmo bisogno di semplicità e chiarezza. Nonostante l'impegno in termini di idee e proposte volto a migliorare il disegno di legge, e nonostante le assicurazioni di ascolto ricevute anche negli incontri con il Congresso di Stato e, pubblicamente, in occasione dell'ultima assemblea ANIS, le istanze presentate sono state sostanzialmente ignorate e le modifiche apportate alle successive versioni del progetto risultano addirittura peggiorative. È un fatto insolito ed eccezionale ma di fronte a un atteggiamento poco rispettoso e comunque non costruttivo, abbiamo preferito sospendere il confronto.