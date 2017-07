La Green Economy si mette in mostra all'Onda Solare Day

di Daniele Bartolucci

Nuovi stili di vita, tecnologia e green economy: sono questi i tre pilastri su cui poggia il primo "Onda Solare Day" che si svolgerà sabato 15 luglio al Podere Lesignano. L'evento, promosso da promosso da Mg12 - Magnesium European Network e organizzato in collaborazione con Associazione EcoMg12 San Marino, Podere Lesignano e Associazione Energie Rinnovabili, trae spunto dal progetto Onda Solare, ormai celebre a livello mondiale grazie alle auto movimentate a energia solare, di cui Emilia è l'esempio "made in Italy" più famoso di tutti, per focalizzare l'attenzione sulla green economy e l'evoluzione tecnologica di un settore che sta "correndo" a velocità pazzesche, ma anche su tutti quei grandi e piccoli cambiamenti di stile di vita che danno sostanza ad un cambiamento che non riguarderà solo le imprese, ma tutti i cittadini e le loro abitudini quotidiane. Come andare in auto, ad esempio. San Marino sta approntando proprio in queste settimane un progetto di legge per la "mobilità sostenibile", ma sono già diverse le esperiene positive in tal senso anche in Repubblica, a partire dall'aumento delle auto ibride ed elettriche in circolazione, alcune delle quali già in "prova" anche nei servizi pubblici (vedi i test delle Poste San Marino Spa e all'Università). Dietro alle auto c'è poi tutto un indotto del tutto nuovo, come quello delle stazioni di ricarica, su cui aziende come Enerlight stanno investendo moltissimo, soprattutto in funzione delle imprese e della possibilità di dotare i propri parcheggi di colonnine di ricarica per il proprio parco mezzi elettrico o per le auto dei propri clienti. Ma con le auto non si esaurisce il tema della mobilità: dal trasporto pubblico (bus, navette, treni elettrici...) a quello privato (bici e scooter elettrici), ce n'è per tutti i gusti, compresi i primi mezzi agricoli totalmente elettrici, alcuni dei quali verranno presentati durante "Onda Solare Day". Insieme agli scooter a metano e GPL dell'Istituto Zavatta di Rimini, ad esempio. Per non parlare dell'Eco Rally (vedi box in basso), che è diventato un appuntamento imperdibile per gli automobilisti, sempre più attenti all'evoluzione green del settore.

Dalle auto all'automazione il passo è breve: il mondo dei motori elettrici, infatti, nasce all'interno delle fabbriche, oggi delle industrie 4.0 si può dire, con evoluzioni tali che hanno completamente stravolto, in alcuni casi, interi cicli di produzione. Ma dietro a tutto questo c'è sempre l'attenzione per l'ambiente e quindi al risparmio energetico, soprattutto al risparmio di quelle risorse naturali che, come noto, non sono inesauribili. Mentre il sole (o il vento) lo è. E San Marino è molto "solare", anche se mancano le "onde": con circa 298 Watt/pro capite, San Marino è trai Paesi più virtuosi al mondo per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili. E questo grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici, che nell'ultimo decennio hanno avuto un aumento esponenziale. E' pur vero che l'incidenza sul fabbisogno totale è di poco superiore al 3%, per cui le politiche "green" da attuare nei prossimi mesi e anni avranno un valore enorme in questo senso. Anche di questo se ne discuterà nel convegno a cura di AER Associazione Energie Rinnovabili e di ABB Asea Brown Boveri (che presenterà un piano di sviluppo delle stazioni di ricarica ideato proprio per San Marino) che si svolgerà nel pomeriggio di sabato. In tale occasione verranno anche presentate le attività future dell'Associazione EcoMg12 San Marino.

INNOVAZIONE E PROGETTI SI METTONO IN MOSTRA

"Onda Solare Day" è un evento promosso da Mg12 - Magnesium European Network e organizzato in collaborazione con Associazione EcoMg12 San Marino, Podere Lesignano e Associazione Energie Rinnovabili. Saranno esposte per addetti ai lavori eco-veicoli e eco-tecnologie delle seguenti aziende: Mercedes Benz, Power On, Piel, la monoposto solare Emilia2 del Team Ondasolare, Grafite Compositi, IPSIA di Maranello, Carrozzeria Augusta, Italjet, Renova Bike, Fuoristrada TGS Electric Race, RCM Motoscope, Sheel Eco Marathon, Renault, Furgoncini Alke,Tazzari Zero Imola, Colonnine ABB Asea Brown Boveri, Nettare21, Enegreen, Enerlight, Parco Valdera del Motorismo, E-Rally ed Eco-Rally, Unus Animus, Wayel, Scooter a Metano e GPL dell'Istituto Leon Battista Alberti di Rimini, Morelli Spa, Solbian Energie Spa e con Innovative Automation, Hydra srl, Byfarm, Archidrone, Vetroventilato, MT Design, Planet Beach, Planet Lux Sport, Angelini Design, Segno Disegno di Macchine, Rextech, Arredo-line Costruzioni, Studio di Architettura Fabio Vannini in collaborazione con Arch. Massimo Bilancioni e Vivai Cristina Righi, Explora Campus, Rimini Drones, AIEP Editore, Italservice (Foligno), ed infine della rassegna del lusso italiano a Mosca Italy Week. Inoltre sarà presente anche una postazione con una Toyota FJ Cruiser Bio-Drive ME, un veicolo laboratorio alimentabile a bioetanolo, E85, metano, idrometano e biogas, testimonial ufficiale del progetto EcoRally Raid, presentata da Mario Montanucci Pignatelli. L'evento vanta la collaborazione della PR & Friends, della Cooperativa 3 Arrows, San Marino Fixing e il supporto scientifico della AER Associazione Energie Rinnovabili sammarinese.

L'evento, come detto, si terrà presso il Podere Lesignano a Fiorina sabato 15 luglio dalle 9 alle 18. I visitatori potranno accedere gratuitamente alla manifestazione e si consiglia di parcheggiare presso il parcheggio del Centro Direzionale Fiorina (Camera di Commercio San Marino).

Per poter pranzare nella struttura con buffet è necessaria la prenotazione scrivendo a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. " data-mce-href="mailto: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. "> Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. " data-mce-href="mailto: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. "> Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.