"Conto Mazzini", la sentenza: 16 condanne e 5 assoluzioni

"Non prima di giovedì 29 giugno, alle 14.30", aveva annunciato il Giudice del dibattimento Gilberto Felici per annunciare, la lettura della sentenza del Processo sul Conto Mazzini, che vedeva coinvolti 21 imputati, tra cui ben 8 ex Segretari di Stato. E così è stato. Oggi è arrivata l'attesa sentenza, con 5 assoluzioni, ovvero quelle di Marziano Guidi, Romano Lenzi, Mirella Frisoni, Giuseppe Moretti e Daste Solar. Tutti condannati gli altri imputati. Di seguito le pene inflitte: Giuseppe Roberti, 9 anni di prigionia; Claudio Podeschi, 8 anni di prigionia; Fiorenzo Stolfi, 7 anni e 6 mesi di prigionia; Pier Marino Menicucci, 4 anni e 3 mesi di prigionia; Pier Marino Mularoni, 5 anni di prigionia; Giovanni Lonfernini, 4 anni e 3 mesi di prigionia; Gian Marco Marcucci, 5 anni e 3 mesi di prigionia; Stefano Macina, 2 anni di prigionia, pena sospesa; Claudio Felici, 2 anni di prigionia, pena sospesa; Biljana Baruca, 4 anni di prigionia; Pietro Silva, 7 anni e 6 mesi di prigionia; Luigi Moretti: 6 anni di prigionia;Gian Luca Bruscoli, 9 anni e 6 mesi prigionia;Nicola Tortorella: 8 anni di prigionia; Stafanos Balafoutis, 4 anni di prigionia; Stefanos Papadopulos, 2 anni, pesa sospesa; Moris Faetanini, 2 anni, pena sospesa. Tutte le difese, come noto, hanno chiesto l'assoluzione dei rispettivi imputati e con molta probabilità faranno tutte ricorso.