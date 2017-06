San Marino, Legge per lo Sviluppo: ANIS si confronta con gli Associati

SAN MARINO - "A studiarla nei dettagli, si ha la netta sensazione che il Progetto di Legge 'Modifiche e integrazioni alle norme in materia di sostegno allo sviluppo economico' sia stato chiamato impropriamente 'Legge per lo Sviluppo' in quanto, di fatto, riduce gli incentivi e aumenta il costo del lavoro". Questo in estrema sintesi il commento emerso la mattina del 27 giugno dal confronto con gli associati sull'esame della norma e da quanto scaturito sino ad oggi dalla discussione in corso con la Segreteria di Stato per il Lavoro.

All'incontro, molto partecipato, il Gruppo di lavoro dell'Associazione degli Industriali ha esposto le proprie valutazioni e proposte, prima fra tutte la forte contrarietà ad ogni ipotesi di aumento del costo del lavoro. Spazio poi ai benefici fiscali, i cui meccanismi risultano troppo articolati e di difficile applicazione, sino agli incentivi per l'incremento dell'occupazione, tutti decisamente ridotti, al riequilibrio della Cassa Ammortizzatori Sociali, all'avviamento al lavoro e alla delicata questione frontalieri. A questo proposito, i vertici dell'Associazione hanno già chiesto al Segretario di Stato Andrea Zafferani di "mettere mano" al provvedimento e di "ritarare" alcuni articoli affinché possano essere realmente applicabili. Il Segretario si è già detto disposto a un ulteriore confronto sul Progetto di Legge e ha confermato che il documento è ancora "aperto" ai necessari aggiustamenti senza purtroppo precisare quali.

ANIS ha poi illustrato e condiviso con i presenti le proprie richieste integrative al provvedimento: l'estensione del lavoro occasionale a tutte le attività economiche, la riduzione delle festività, la detassazione e la decontribuzione sui premi di risultato corrisposti ai lavoratori, ma anche la detassazione degli straordinari, la modifica della Legge pensionistica, un passo essenziale per consentire ai pensionati di continuare a lavorare a certe condizioni, oltre all'eliminazione del vincolo delle cinque nuove assunzioni per beneficiare delle agevolazioni previste per l'acquisto di beni immobili.

Nei prossimi giorni proseguirà il confronto con la Segreteria per il Lavoro - che l'Associazione si augura "possa essere davvero costruttivo e che vada incontro alle esigenze dell'economia reale" - per completare la disamina del Progetto di Legge.