ANIS, lavoro: “Soddisfazione per la pubblicazione online dei nominativi delle persone disponibili"

SAN MARINO - L'Associazione Nazionale Industria San Marino esprime soddisfazione per l'imminente pubblicazione online dei nominativi delle persone disponibili sul mercato del lavoro, che potranno essere quindi selezionate direttamente. "Un passo in avanti che abbiamo chiesto, ripetutamente, da anni e che finalmente sembra essere pronto per essere compiuto. Come ANIS abbiamo infatti sempre sostenuto l'importanza di rendere veloce e diretto l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a vantaggio sia dell'impresa sia del lavoratore in cerca di occupazione. Una velocizzazione che abbiamo stimolato, come detto, nel corso degli anni, quando con il Decreto 156 dell'allora Segretario Mussoni si avviò l'informatizzazione dell'Ufficio del Lavoro, quindi con il Segretario Belluzzi si è continuato sulla stessa strada, istituendo una apposita commissione formata dagli uffici pubblici interessati e dalle associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, che ha dato vita al progetto labor che per altro ha imposto ai lavoratori di inserire il loro curriculum vitae on line. Si è così aperta una fase sperimentale che porterà, come annunciato dal Segretario Zafferani, alla possibilità di ricercare e valutare direttamente i candidati anche senza l'apporto dell'Ufficio del Lavoro. Ovviamente questo non è l'unico passo in avanti che le imprese richiedono, per cui rinnoviamo l'invito al Governo a renderci partecipi e a condividere le prossime iniziative, garantendo fin da ora, come sempre abbiamo fatto, il nostro contributo di esperienze e idee per sviluppare l'economia del nostro Paese".