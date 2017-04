Cassa di Risparmio, nominato il nuovo CdA: Nicola Romito è il nuovo Presidente

SAN MARINO - Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. informa che in data odierna l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri. Sono stati designati i seguenti nominativi: - Nicola Romito, che assumerà la qualifica di Presidente e Legale rappresentante, di nomina dell'azionista Ecc.ma Camera; - Filippo Francini, che assumerà la qualifica di Vice Presidente, di nomina dell'azionista "Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS"; - Luigi Borri, che assumerà la qualifica di Consigliere, di nomina dell'azionista Ecc.ma Camera; - Giuliana Michela Cartanese, che assumerà la qualifica di Consigliere, di nomina dell'azionista Ecc.ma Camera; - Massimo Cotella, che assumerà la qualifica di Consigliere, di nomina dell'azionista Ecc.ma Camera; - Angelo Lazzari, che assumerà la qualifica di Consigliere, di nomina dell'azionista "Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS"; - Andrea Rosa, che assumerà la qualifica di Consigliere, di nomina dell'azionista Ecc.ma Camera. Il nuovo Consiglio di Amministrazione entrerà effettivamente in carica dopo che saranno state espletate le formalità di rito.