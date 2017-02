San Marino, l’Ufficio Filatelico e Numismatico commemora David Bowie

SAN MARINO – All'interno del programma filatelico 2017, l'Ufficio Filatelico e Numismatico ha annunciato che il 7 marzo verrà emesso una serie di francobolli per il 70° anniversario della nascita di David Bowie. Cod. 647: 70° anniversario della nascita di David Bowie La serie filatelica celebra la lunga e poliedrica carriera di David Bowie, famoso cantautore e attore, nato a Londra l'8 gennaio 1947. Jonathan Barnbrook, noto designer che ha curato la grafica degli ultimi album di Bowie, è l'autore del foglietto e dell'annullo per il primo giorno di emissione. Il primo valore mostra il giovane Bowie nei panni dell'astronauta Major Tom, uno dei tanti personaggi interpretati dalla rock star; in alto a destra una stella nera richiama il suo ultimo album, "Blackstar". Sul secondo valore una rielaborazione della copertina dell'album "Aladdin Sane" evidenzia l'immediatamente riconoscibile fulmine di Ziggy Stardust. Sul terzo francobollo è riportata una fotografia con il profilo di Bowie, utilizzata per la copertina dell'album "Low" e per la locandina del film "L'uomo che cadde sulla Terra", in cui lui recitò; in alto una corona bianca richiama il Duca Bianco, altro suo personaggio e il fatto che questa emissione è una celebrazione di una delle persone creative più degne di nota del 20° e 21° secolo. Lo sfondo del foglietto raffigura un cielo stellato e riporta il logo "70 Bowie", creato anch'esso da Barnbrook, che rappresenta sia il nome di Bowie sia il 70° anniversario della sua nascita. Data di emissione: 7 marzo 2017 Valori: foglietto formato da n.3 valori da €1,60 cadauno Tiratura: 30.000 foglietti Stampa: offset a quattro colori, un Pantone, inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 13¼x13 Formato francobolli: 30x40mm Formato foglietto: 140x70 mm Bozzettista: Jonathan Barnbrook Fotografie: M. Sukita – S. Schapiro Per gentile concessione della Jones/Tintoretto Entertainment Company LLC