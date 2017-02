Internet.sm: con l'acquisizione di Fotonica nasce la web agency più innovativa del Titano

Nasce a San Marino un centro di aggregazione di competenze digitali unico nel suo genere, una realtà forte di un patrimonio di 500 clienti nazionali ed internazionali, oltre 20 collaboratori con competenze specifiche e grande esperienza, tutto dentro una nuova sede di oltre 300 metri quadrati. Internet.sm ha infatti concluso l'acquisizione del Brand Fotonica, la storica digital company del Titano, per creare un'unica Web Agency capace di proporsi con determinazione come leader di mercato a Sammarinese, Italiano ed Internazionale. L'idea di questa acquisizione nasce proprio nell'ottica di dare vita ad un HUB di innovazione capace di fornire la gamma più completa delle competenze digitali necessarie per affrontare questa fase storica di transizione verso un'economia orientata in maniera decisiva sul Web, supportando le imprese, le istituzioni, i territori e la "persona". Grazie a questa operazione, Internet.sm sarà in grado di offrire ai propri clienti servizi ancor più tecnologicamente avanzati, supportati da un pool di professionisti più ampio con un know-how in crescita esponenziale. Nuove e immediate, inoltre, le prospettive occupazionali, per un organico destinato a crescere nel numero e che verrà anche riqualificato grazie al mix delle rispettive competenze. Internet.sm è una realtà impegnata nel web marketing e nella realizzazione di siti Web ed e-commerce, con un'attenzione particolare al settore turistico: il portale Rimini Beach - www.riminibeach.it - infatti, è stato scelto da oltre 200 alberghi come forte strumento di promozione/sviluppo turistico. Fotonica, invece, è la prima Web Agency nata sul Titano, nel 1995, famosa per aver sempre innovato e aver creato tecnologia proprietaria come il "CMS CAMO", specifico per la gestione di siti di commercio elettronico e non solo; opera a livello internazionale programmando e realizzando siti Web, portali, Sistemi di newsletter e importanti Web applications. "Il nostro desiderio – racconta Morgan Buggea, CEO di Internet.sm – è quello di accompagnare con la massima professionalità le imprese, le istituzioni e il territorio in questa fase di cambiamento del mondo del lavoro e della comunicazione, unendo il prezioso know how di Fotonica a quello consolidato di Internet.sm, realizzando un unico player digitale con competenze altamente qualificate in ambito di web marketing e tecnologia anche open source". La nuova sede aziendale è già operativa e si trova a Fiorina: un open space innovativo di oltre 300 metri quadrati, ideale per fondere competenze e creare un ambiente di lavoro aperto, giovane, dinamico. Un luogo per incontrare ed accogliere start-up e dove verrà dato ampio spazio alla formazione. Entro marzo 2017 sarà presentato il piano industriale triennale che prevede due linee di crescita: interna, con l'affinamento delle competenze, l'ampliamento dei servizi e dei clienti; esterna, che prevede l'acquisizione di start-up in ottica di "Open Innovation". "Le nostre origini non sono soltanto il luogo in cui viviamo e lavoriamo – conclude Buggea – ma rappresentano per noi un valore reale e un punto di partenza imprescindibile che ci permette di capire chi siamo. Da qui possiamo partire, per guardare ad un futuro che sappia creare sviluppo per questo territorio. Siamo convinti, infatti, che solo conoscendo le proprie radici sia possibile crescere: e noi crediamo in San Marino".