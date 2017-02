SAN MARINO - Camera di Commercio di San Marino, in collaborazione con Anis, Ius ed Unas, realizzerà il giorno 16 febbraio 2017, presso il Centro Congressi Kursaal a San Marino, il Convegno "La formazione è il futuro delle organizzazioni pubbliche e private, investimento che produce reddito".

Il Convegno, che durerà una intera mattinata e riguarderà l'importante tema della formazione, rappresenta un'importante novità per il panorama sammarinese, in quanto eventi di tale livello non vengono realizzati con frequenza.

L'evento rappresenta un'occasione unica per incontrare i professionisti della formazione di San Marino e capire come trasformare la formazione in uno strumento efficace per creare nuove opportunità in ambito professionale e privato. In momenti di crisi, il patrimonio più prezioso delle aziende è costituito dalle persone che lavorano. La formazione vuole concorrere a questo determinante obiettivo.

Il Convegno si articolerà in due parti, la prima di carattere generale, nella quale verrà spiegato l'importanza di fare formazione, quale tassello fondamentale per il futuro professionale e privato, rappresentando un investimento per ottenere un maggiore ritorno economico ed umano

La seconda parte invece sarà più specialistica, con workshop dedicati, attraverso i quali i partecipanti potranno, in base alle proprie esigenze, capire l'importanza della formazione a seconda della loro attività.

"Camera di Commercio svolge da sempre una funzione di supporto alle imprese ed il convegno che stiamo organizzando va in questa direzione, ossia fornire alle imprese strumenti efficaci da poter utilizzare al loro interno, la formazione è fondamentale per ogni impresa che vuole crescere e stare al passo coi tempi sulla scena internazionale" dichiara il Presidente della Camera di Commercio, Pier Giovanni Terenzi.

"Mi occupo da tantissimi anni di formazione e ritengo che sia fondamentale per ogni impresa che aspiri a mantenersi competitiva e al passo coi tempi. Le persone rappresentano la risorsa più importante per un'impresa, per questo abbiamo invitato un gruppo di giovani e talentuosi formatori perché riteniamo che la formazione sia un aspetto non trascurabile, sia per le imprese private che per le pubbliche amministrazioni." dice il prof. Renato di Nubila, dell'Università di Padova

Per maggiori informazioni contattare la Camera di Commercio

Tel. 0549/980380 – web: www.cc.sm e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.