Repubblica di San Marino, SUMS: cresce il Fondo di Solidarietà

SAN MARINO - Il Fondo di Solidarietà S.U.M.S. ha già una operatività di 3 anni e continua la sua azione di mutuo soccorso a favore delle persone indigenti e bisognose di aiuto all'interno del territorio sammarinese. "Con viva soddisfazione - spiela la S.U.M.S. - possiamo registrare un allargamento di coloro che condividono le finalità di solidarietà del Fondo e di conseguenza si allunga la lista delle persone e delle associazioni che donano contributi, anche di piccola entità, per far continuare la nostra azione di sostegno economico e sociale in questo lungo periodo di crisi. Ringraziamo di cuore il Panathlon Club di San Marino e un cittadino sammarinese, socio S.U.M.S per le donazioni erogate e inoltre altri 2 privati cittadini che hanno donato buoni spesa in occasione delle ricorrenze natalizie a favore di famiglie sammarinesi. Un sentito ringraziamento anche alla Cassa di Risparmio che ci ha consegnato numerosi pacchi natalizi che sono poi sono stati distribuiti a persone e famiglie in difficoltà". Questo continuo sostegno esterno imprime maggior vigore all'impegno economico e sociale che la Società S.U.M.S ha espresso, creando il Fondo di Solidarietà e proseguendo nel tempo con la sua operatività.