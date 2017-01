Reggini presenta la nuova Audi Q5 e nuova Audi Sportback

SAN MARINO - Un successo di pubblico quello di sabato 28 gennaio nella Concessionaria Audi di San Marino per la presentazione di Nuova Audi Q5 e Nuova Audi A5 Sportback. Per celebrare l'evento, un esclusivo sushi show cooking in collaborazione con Kimiama Sushi Restaurant. Tanti gli ospiti che hanno potuto ammirare e testare le capacità delle ultime arrivate in casa Audi fra prove su strada e percorsi sterrati. Protagonista della giornata, Nuova Audi Q5, la Q perfetta: dotata di innovazioni che esprimono al meglio il concetto di Intelligenza Artificiale, come le tecnologie di guida assistita, il sistema adaptive air suspension e la trazione quattro con tecnologia ultra, che entra in funzione a seconda delle esigenze di guida, introducendo la trazione integrale automaticamente in caso di necessità per il massimo della sicurezza e del comfort uniti a prestazioni eccezionali. Innovazione, stile, modernità e assoluta sicurezza. Sono questi gli ingredienti per le auto più all'avanguardia. La nuova Audi Q5 vi aspetta da Reggini Rimini e San Marino. Info: www.reggini.it