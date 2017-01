Poste San Marino: wifi libero negli uffici e servizi da mobile con LIVEIN.SM

Da ieri è possibile in tutti gli Uffici Postali della Repubblica di San Marino accedere ad Internet attraverso smartphone, tablet o computer utilizzando il servizio WiFi gratuito di LIVEIN.SM, la piattaforma di localization marketing di Telecom Italia San Marino. Sono inoltre disponibili sull'App LIVEIN.SM tutte le informazioni di pubblica utilità sui servizi offerti da Poste San Marino quali: orari degli uffici, servizi disponibili, tariffe applicate etc., con la possibilità di essere avvisati in tempo reale nel caso di promozioni, variazioni di orario e novità tariffarie. "Vogliamo guidare Poste San Marino verso soluzioni innovative, per facilitare la vita delle persone – afferma Rosa Zafferani Direttore di Poste - per contribuire al necessario passaggio dall'economia tradizionale a quella digitale. L'accesso WiFi gratuito ad Internet presso tutti gli Uffici Postali rappresenta il primo fondamentale passo in questo processo di cambiamento. La presenza sull'App LIVEIN.SM inoltre ci permette di avere un nuovo canale per raggiungere la popolazione e per offrire nuovi servizi. Stiamo infatti già valutando, con la collaborazione di Telecom Italia San Marino, la possibilità di rendere accessibile, ad esempio, il servizio di invio telegrammi direttamente da smartphone, con la possibilità di addebitarne i costi su carta di credito o addirittura sulla fattura telefonica e il servizio di tracciamento delle spedizioni. Poste San Marino - conclude Rosa Zafferani – vuole essere sempre più protagonista del processo di cambiamento e di avanzamento economico e sociale del Paese, permettendo a tutti di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalle nuove tecnologie." "Siamo molto lieti – conclude Cesare Pisani Amministratore Delegato di Telecom Italia San Marino – che Poste San Marino abbia compreso le opportunità e le potenzialità offerte dalla nostra piattaforma, un vero sistema di localization marketing in grado di accrescere la user experience di turisti e cittadini, e scelto gli strumenti di comunicazione di LIVEIN.SM per offrire servizi a valore aggiunto ai propri clienti. È una scelta che ci rende orgogliosi, così come la possibilità che stiamo valutando per il futuro, di permettere ai nostri clienti di provvedere al pagamento di alcuni servizi di Poste direttamente nella fattura. Una scelta che semplifica la vita delle persone e che conferma il percorso verso l'eccellenza nei servizi e nel rapporto con il cliente che abbiamo intrapreso in questi ultimi anni."