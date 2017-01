Banca di San Marino, “I Talenti dei Castelli”: il bilancio della seconda edizione

Si è conclusa con una conferenza stampa, che ha avuto luogo presso la Direzione della Banca di San Marino, la seconda edizione de "I Talenti dei Castelli". Presenti la vincitrice, Lucia Castiglioni, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Federico Cavalli ed i vertici di Banca di San Marino e San Marino RTV.

E' stata data visione alla classifica finale dei 9 concorrenti finalisti, che oltre al voto della giuria televisiva composta da Giuseppe Cesetti, Lia Fiorio, Roberto Fabbri e Alessandro Carli hanno ricevuto oltre 100.000 voti su Facebook, Whatsapp e nelle filiali Banca di San Marino. Notevole l'impatto sui social network con oltre due milioni di visualizzazioni per i video su Facebook. Numeri "esplosivi" che hanno superato tutte le previsioni, andando ben oltre i confini di San Marino.

Una competizione serrata dalle prime battute sino alla fine, nell'arena virtuale e in quella reale degli studi televisivi, con un esito non scontato; una gara che, oltre alla grande qualità visiva del format, ha visto crearsi un bellissimo spirito di gruppo tra i nove finalisti, che ha permesso al talent di svolgersi in un clima di amicizia molto positivo, anche grazie alla bravura dei conduttori – Emanuela Rossi e Lorenzo Salvatori "Irol" - perfetti nel loro compito di accompagnare gli artisti.

Non è stato facile battere la nutrita schiera di cantanti che aveva raggiunto la finale ma, dopo il rapper sammarinese Lorenzo Salvatori, in arte Irol, vincitore nel 2015 per il Castello di San Marino Città, questa volta a trionfare è stata Lucia Castiglioni, campionessa sammarinese di ginnastica ritmica. Nata a Borgo Maggiore il 28 maggio 1998, Lucia ha iniziato la ginnastica ritmica a soli sette anni, allenandosi presso la Società Ginnastica San Marino. E' stata convocata dalla Federazione Sammarinese Ginnastica a partecipare a diversi tornei internazionali, due Campionati del mondo, un Campionato europeo e quattro Coppe del Mondo ed è attualmente Campionessa Nazionale Sammarinese.

"Il mio desiderio di partecipare ai Talenti dei Castelli - ha detto Lucia - è nato dalla volontà di far conoscere ad un pubblico più ampio la ginnastica ritmica, una disciplina olimpica ancora poco nota, che prevede l'utilizzo di piccoli attrezzi (come fune, cerchio, palla, clavette, e nastro), avvalendosi di un accompagnamento musicale. In questa attività danza, eleganza, elasticità e fantasia devono essere sempre in armonia con il corpo. Aver vinto, per me, assume un valore particolare: da un lato mi ha dato grande gioia e soddisfazione personale, dall'altro so di aver dato il mio piccolo contributo a far uscire dalle palestre e dai palazzetti la ginnastica ritmica per farla entrare nelle case di tutti i sammarinesi. Ringrazio la Banca di San Marino per aver ideato "I Talenti dei Castelli", è una vetrina importante per dare visibilità ai tanti talenti del nostro territorio che a volte per timidezza o per i pochi spazi, non riescono ad esprimersi. In finale eravamo veramente in tanti a poter vincere, complimenti a tutti".

"Quest'anno l'interazione con il pubblico attraverso i social network, ha superato ogni attesa. Per alcuni giorni siamo stati addirittura al primo posto a San Marino e in Italia come la pagina Facebook più vista di un istituto bancario. Questo concorso - ha raccontato il Presidente della Banca di San Marino Fausto Mularoni - sta contribuendo a costruire ed esportare un'immagine del nostro Paese giovane, fresca, determinata. Un'immagine di cui tutti possiamo andare fieri! Ringrazio anche quest'anno le Giunte ed i Capitani di Castello perché gran parte del successo del nostro talent va ascritto anche a loro; ringrazio San Marino RTV per la professionalità dimostrata e la realizzazione di un format assolutamente piacevole ed interessante, e i conduttori, Emanuela Rossi e Irol; e ringrazio, infine, l'Ente Cassa di Faetano: la nostra fondazione bancaria ci ha supportato decidendo di riservare anche quest'anno un cospicuo premio in denaro per il Castello vincitore".

Grande soddisfazione anche da parte di San Marino RTV. " Anche quest' anno, ha commentato Giuseppe Cesetti, la proficua collaborazione con Banca di San Marino ha dato ottimi risultati sia in termini di audience che di partecipazione artistica. Il programma della sera del 24 dicembre è ormai divento un appuntamento fisso per le famiglie sammarinesi e si attesta tra i più seguiti della nostra programmazione televisiva".

Lucia Castiglioni si è aggiudicata i 2.000,00 Euro in palio, mentre l'Ente Cassa di Faetano e la Fondazione Banca di San Marino stanzieranno 3.000,00 Euro al suo Castello, quello di Borgo Maggiore, per realizzare un'opera pubblica.