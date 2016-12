Tutto pronto per la corsa della Befana, nel centro storico di San Marino

Un astro che aveva guidato i Magi verso il luogo della Natività si fermò improvvisamente nel cielo, come a indicare: siete finalmente arrivati. Era il dodicesimo giorno dopo Natale, quello che noi celebriamo come l'Epifania. Il 7 gennaio 2017, davanti alla stella gigante in Piazza della Libertà, nel centro storico di San Marino, prenderà via la prima edizione della Corsa della Befana, gara giovanile non competitiva organizzata dalla Track&Field San Marino per le contrade del Natale delle Meraviglie. Due le categorie previste: esordienti, per i bambini dai 6 ai 10 anni, e ragazzi, riservata a chi ha tra gli 11 e i 13 anni. Previsto un percorso di 300 metri per la prima categoria e di 600 metri per la seconda, con partenza alle ore 15:00 in Piazza della Libertà e arrivo in Piazzale Cava Antica. Apripista d'eccezione oltre alla Befana, il simpaticissimo Sammy, la mascotte dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa San Marino 2017.

Le iscrizioni, gratuite per tutti i partecipanti, saranno aperte il giorno della manifestazione dalle 13:30 alle 14:45 in Piazza della Libertà e per i primi 150 bambini iscritti sarà distribuita una t-shirt in omaggio.

Ritrovo ed iscrizioni dalle ore 13:45 alle 14:45 nel luogo di partenza (Piazza della Libertà). Partenza alle ore 15:00 (Piazza della Libertà), arrivo nel Piazzale Cava Antica dove saranno allestiti il punto ristoro e si svolgerà la premiazione (dalle ore 15:30)

Per informazioni www.tfsanmarino.com Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.