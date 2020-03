COVID-19, si può o non si può uscire di casa? La circolare del Viminale

COVID-19, si può o non si può uscire di casa? Una circolare del Viminale ha fatto chiarezza sull'interpretazione di questo punto. Com'è noto, il DPCM spiega che tra le eccezioni ci sono l'approvvigionamento alimentare, la gestione quotidiana degli animali domestici" e "attività motoria e sportiva all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro". Per trarre maggiore efficacia dai provvedimenti adottati comunque c'è quello di rimanere in casa.