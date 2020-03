Emergenza Coronavirus, Italia: cosa è aperto e cosa invece è chiuso

Coronavirus, nuova stretta. Nella serata dell'11 marzo il Premier italiano Giuseppe Conte ha annunciato le nuove disposizioni prese per contrastare il COVID-19. Chiuso quasi tutto sino al 25 marzo: negozi, bar, ristoranti, eccetera. Garantita invece l'apertura di supermercati, farmacie, banche, poste, edicole, tabaccherie, benzinai, trasporti e assicurazioni. Aziende aperte, non tutte ovviamente. Quelle che hanno deciso di farlo hanno messo in campo una serie di misure di sicurezza.