Il vaccino Anticovid di Pfizer in distribuzione anche grazie a Robopac

È ufficiale: il vaccino anti-covid prodotto dal colosso Pfizer ha ottenuto l'approvazione dall'ente americano FDA – The Food and Drug Administration – per essere utilizzato in USA come arma di contrasto alla pandemia. La notizia è stata resa pubblica dalla CBS News, l'emittente radiotelevisiva statunitense riferimento internazionale per l'informazione, che nelle breaking news serali ha comunicato come Pfizer e il Governo abbiano stabilito la spedizione di 3 milioni di vaccini congelati in tutto il Paese.

A garantirne la sicurezza di imballaggio e di trasporto è Robopac, leader di mercato nel settore del fine linea del packaging e partner tecnologico di Pfizer con la quale contribuisce allo sviluppo di soluzioni ad hoc per il packaging dei prodotti farmaceutici realizzati dal colosso statunitense. Un'operazione di grande importanza, che vede ancora una volta Robopac tra i protagonisti di un'attività industriale dalla forte valenza umanitaria.

La collaborazione tra Robopac e Pfizer si basa su una filosofia comune che guarda all'interesse collettivo secondo una visione globale, volta a fornire la massima resa delle proprie proposte e, al contempo, il rispetto per l'uomo e per l'ambiente.

Ecoplat Plus, infatti, è la soluzione adottata da Pfizer per l'avvolgimento delle dosi di vaccini destinati alla distribuzione in USA. Si tratta di una tavola rotante per l'avvolgimento con film estensibile di ultima generazione che garantisce elevate performance in termini di protezione massima della merce grazie alla sua affidabilità, robustezza e facilità di utilizzo. Inoltre, le tecnologie di cui Ecoplat Plus è dotata consentono di utilizzare il minor quantitativo di film necessario per assicurare la migliore sicurezza al prodotto, riducendo l'impatto della materia prima utilizzata.

Uomo e ambiente sono elementi strettamente connessi, che Robopac tutela con continui investimenti in innovazione e tecnologia. Ne sono testimonianza estrema i 4 TechLab presenti nel mondo, un unicum nel suo genere, che hanno come obiettivo sviluppare al massimo la ricerca per ridurre l'impatto della plastica, con risultati che si attestano a un -60% di consumi e che garantiscono piena riciclabilità dei materiali.

L'impegno di Robopac è affermare il proprio credo, quello di essere una One Global Company in grado di proporre in ogni angolo del mondo soluzioni ad alte prestazioni per il packaging, con un focus particolare sul fine linea e un'estrema attenzione ai temi dell'economia circolare, mettendo in sinergia tecnologia, innovazione e sostenibilità.

Al contempo, la presenza capillare sui mercati internazionali consente di alimentare l'incessante attività di Ricerca & Sviluppo secondo un criterio "tailor made", che risponde alle esigenze più specifiche di ogni mercato e di ogni cliente. Responsabilità e passione sono gli elementi caratterizzanti di Robopac, insieme alla sempre maggiore attenzione al green che rappresenta per l'azienda un valore primario.

In quest'ottica, Robopac è contenta di poter essere nuovamente parte di un processo che vede l'uomo e la sua tutela al centro dell'interesse, contrastando anche grazie alle sue tecnologie gli effetti devastanti che il Covid-19 ha generato a livello globale.