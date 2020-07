SempreINforma: il video del webinar “Public Speaking: come diventare un efficace comunicatore”

SAN MARINO - La newsletter #SempreINforma propone gratuitamente la registrazione video del webinar Public Speaking: come diventare un efficace comunicatore condotto dalla dott.ssa Anna Maria Megna, trainer in Programmazione Neurolinguistica e Fellow Member dello IANLP (nella foto). Ricordiamo anche che sono aperte le iscrizioni al corso: Lavorare in team nell'era smart: come realizzare un team work efficace. ll percorso condotto dal Prof. Simone Donati e dal Dott. Lino Sbraccia si terrà nella sala corsi di ANIS nelle giornate di venerdì 24 e 31 luglio dalle ore 9 alle 13. Dopo circa due mesi, mercoledì 30 settembre, è previsto poi un follow-up di due ore con Zoom Meeting per verificare l'impatto del corso sui partecipanti e sulle loro organizzazioni. Infine segnaliamo che sono attivi da questa settimana i corsi di Microsoft Excel: cinque livelli per soddisfare le differenti esigenze. CLICCA QUI per vedere il video della dottoressa Anna Maria Megna. CLICCA QUI per iscriverti al corso "Lavorare in team nell'era smart: come realizzare un team work efficace". CLICCA QUI per i corsi di Microsoft Excel.