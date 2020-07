Repubblica di San Marino, formazione: finalmente ripartono i corsi di INforma in aula

SAN MARINO - Finalmente ripartono i corsi di INforma in aula. Il sistema di formazione di ANIS, riprende l'attività di formazione con un corso molto interessante: Lavorare in team nell'era smart: come realizzare un team work efficace. Il percorso affronta temi molto attuali e strategici che tutte le imprese hanno conosciuto e sperimentato durante il periodo di emergenza da Covid-19. Sono previsti due incontri di 4 ore ciascuno, venerdì 24 e 31 luglio dalle ore 9 alle 13 e un follow-up a distanza con Zoom Meeting dalle ore 9 alle 11 dopo circa due mesi, mercoledì 30 settembre. Ripartono anche i corsi di MICROSOFT EXCEL: abbiamo previsto ben cinque livelli per soddisfare l'esigenza di coloro che vogliono migliorare la conoscenza di questo indispensabile strumento di lavoro. CLICCA QUI per scaricare il modello di autovalutazione.