SempreINforma: il contributo video del dott. Donati e il webinar gratuito con la dott. ssa Megna

SAN MARINO - La newsletter #SempreINforma propone poi un interessante contributo video del dott. Simone Donati, professore a contratto in psicologia delle organizzazioni all'Università di Bologna, sul tema "Lavorare in team per migliorare l'efficacia aziendale". CLICCA QUI per vedere il video. Infine per i soci di ANIS sono aperte le iscrizioni al webinar gratuito con la dott. ssa Anna Maria Megna, trainer in programmazione neurolinguistica (PNL), previsto venerdì 19 giugno dalle 9,30 alle ore 11,00 sul tema "Public Speaking: come diventare un efficace comunicatore". La partecipazione al corso è limitata ad un numero massimo di 50 persone; di seguito i link al modulo d'iscrizione e al programma. CLICCA QUI per iscriverti. CLICCA QUI per vedere il programma.