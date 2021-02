San Marino Fixing, editoriale: “Non basta avere il portafoglio strapieno”

di Daniele Bartolucci I soldi ora ci sono e non era una cosa scontata fino a qualche mese fa. In piena pandemia e crisi economica, chi avrebbe scommesso i propri denari su San Marino? Probabilmente nessuno, se non a un prezzo da strozzino. Insostenibile per la piccola Repubblica pensare a un interesse superiore al 5 o 6%, che comunque non sarebbero stati esagerati per il suo rating di Paese emittente. Aver quasi dimezzato questo "rischio" da pagare è un passo avanti, anche se lo spread con i Paesi europei resta altissimo. In ogni caso, prima il prestito ponte concesso dalla Cargill, poi questo collocamento da 300 (poi 340) milioni di euro, hanno rimpinguato le casse dello Stato. In verità molte di queste risorse sono già "ipotecate" dai debiti pregressi e probabilmente anche dalle coperture che dovranno essere predisposte per l'esborso causa-Covid a carico dell'ISS. Ma il grosso - stimabile in 300-350 milioni di euro - dovrebbe finalmente andare nell'economia reale, aiutando le imprese che hanno subito i maggiori danni della pandemia (i ristori) e quelle che devono affrontare la difficile fase economica attuale e futura (dilazioni, moratorie ecc). Ma soprattutto dovranno sostenere le imprese del futuro, quelle che devono crescere oggi e quelle devono - assolutamente - arrivare a San Marino o nascere qui a breve, sostenendo i loro investimenti. Incentivi e agevolazioni mirati, come sta predisponendo un po' tutta Europa. Mirati significa dove servono e consapevoli di dove si vuole arrivare. Un po' come quando si va in un negozio con tanti articoli e non si sa quali scegliere. Non basta avere il portafoglio pieno.