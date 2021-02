San Marino Fixing, editoriale: “Piccoli sì, ma essere fanalini di coda no”

di Daniele Bartolucci

I vaccini non ci sono, ma c'è il piano per vaccinare tutta la popolazione. Una frase che suona male comunque la si scriva o la si legga e al di là dell'opinione che si può avere del Governo (e quanta "dose" di colpa abbia o meno). Come abbiamo sempre fatto, guardiamo i numeri: vaccini arrivati zero, vaccini erogati zero. I numeri sono questi, con il risultato che San Marino è l'ultimo Paese in Europa e in tutto l'Occidente. In verità, nella corsa alle vaccinazioni, non è proprio partito.

Eppure, San Marino ha un sistema sanitario all'altezza della situazione e lo dimostra l'elaborazione del piano vaccinale in poche sedute tecniche, così come ha dimostrato di "reggere" l'urto della prima ondata pandemica. Il problema non pare quindi nella "macchina". Non si tratta nemmeno della "sfortuna" di essere piccoli, come è stato il fatto di essere i primi al mondo per numero di infettati da Covid a causa della statistica. Se il Paese si trova oggi senza vaccini e senza contratti con le aziende produttrici qualche problema ci deve essere stato. In tal senso, l'essere piccoli poteva essere un vantaggio: bastano quattro scatoloni di vaccini per tutta la popolazione. E allora? Come diciamo sempre, un'azienda come avrebbe fatto? Avrebbe scelto il fornitore di fiducia e se ne sarebbe tenuta buona almeno due o tre di scorta. Ma andava fatto a settembre, quando l'hanno fatto tutti gli altri Paesi. Quando l'ha fatto l'Unione Europea, quella "cosa" con cui da tempo si sarebbe dovuto raggiungere un accordo di associazione. Quando l'hanno fatto anche gli altri piccoli Stati. San Marino non può restare indietro. Deve reagire e recuperare.