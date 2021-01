San Marino Fixing, editoriale: “Sarà una crono scalata, ma si deve fare”

di Daniele Bartolucci Il Governo ha annunciato per oggi un vertice di maggioranza da cui dovrà uscire il "cronoprogramma" degli interventi da realizzare nei prossimi mesi. Molti di questi sono noti da tempo, altri probabilmente si sono resi necessari a causa della pandemia, ma quello che li accomuna quasi tutti è il punto di partenza, perché nel 2020 i "cantieri politici" sono rimasti fermi al pari di quelli dell'edilizia durante il lockdown. L'altro aspetto da tenere conto è l'aumentata difficoltà, dettata appunto dall'aver lasciato correre - ripetiamo, anche per cause esterne - troppo tempo prima di avviare tutti i tavoli. Sarà quindi una partenza in salita, per il Governo, ma anche per il Paese, come avverte la Presidente ANIS Neni Rossini nell'intervista che ci ha rilasciato per questo primo numero di Fixing. Una "cronoscalata", insomma, parafrasando il cronoprogramma che uscirà dalla riunione odierna. Impegnativa, con tempi strettissimi, senza possibilità di errore, ma, come sanno gli appassionati di ciclismo, anche determinante ai fini del risultato finale. Quanti Giri d'Italia e Tour de France sono stati risolti dalle "crono"? Ed è con quello stesso spirito e determinazione che San Marino dovrà affrontare ogni tornante, ogni "strappo" (di velocità, ovviamente), ogni pendenza... con la consapevolezza che in fondo c'è davvero un traguardo ambizioso. Il 2021 è l'anno del vaccino, ormai è chiaro a tutti, ma "deve essere anche l'anno delle riforme", avvertono gli imprenditori. Il 2021, auguriamo noi a San Marino, a tutti i sammarinesi e a tutte le imprese che qui operano, sia anche l'anno del rilancio del Paese. Una vera "risalita".