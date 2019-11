Editoriale: “Doing Business 2020”, una finestra sul mondo economico da aprire

di Alessandro Carli Due indizi non fanno una prova ma sono comunque un'indicazione precisa sull'operato svolto dalla politica sammarinese nell'ultimo anno di Governo. Il primo, in ordine cronologico, è il responso dell'agenzia Fitch che solo qualche settimana fa ha confermato al Titano il "BBB-" a medio-lungo termine con outlook "negativo". Un "voto" – trascinato dalle difficoltà del settore bancario sammarinese, definito "molto debole" e che non ha saputo mettere in campo quelle "ristrutturazioni necessarie" - che l'ex Maggioranza ha voluto "leggere" in chiave positiva. Nessun commento invece è stato fatto a seguito della pubblicazione del "Doing Business 2020", il report di Banca Mondiale che analizza la facilità di fare impresa in 190 Paesi e che ha visto San Marino scivolare di quattro posizioni: in 12 mesi il Monte Titano è passato dall'88esimo al 92esimo posto (l'Italia invece è 58esima). L'unico indicatore che è cresciuto è quello che riguarda l'avvio di un'impresa in Repubblica, dalla 113esima piazza alla 92esima. Una vittoria di Pirro: siamo ancora a metà classifica, più o meno "in mezzo al gruppo" ma comunque davanti all'Italia che, su questa specifica "voce" è al 98° posto. Davvero una magra consolazione... Come Fitch – che ha rimarcato una serie di criticità tra cui la crescita vertiginosa del debito pubblico, che passerà dal 32,3% del 2019 al 63,1% del PIL a fine 2022 - così anche World Bank ha evidenziato come gli interventi adottati nell'ultimo anno non hanno contribuito a rendere il nostro sistema paese più attrattivo e competitivo. La montagna di interventi, nei fatti, ha partorito non il classico "topolino" ma addirittura un gambero. Dal nuovo Governo che uscirà dalle urne l'8 dicembre e che sarà chiamato a guidare il Paese ci aspettiamo un'azione più decisa, un autentico "cambio di passo": le criticità sono note, come ci ricordano sia Fitch che, soprattutto, Banca Mondiale. Adesso vanno quindi risolte: la vetrina del "Doing Business", lo ricordiamo ancora una volta, è una finestra aperta sul mondo, una classifica che, chi vuole fare impresa, osserva con grande attenzione prima di decidere dove portare la propria attività. Facciamo quindi – e ci rivolgiamo naturalmente alla politica - che da quella finestra entri qualche raggio di sole. Le potenzialità ci sono. E allora che la risalita inizi. Già dai prossimi mesi: il 2020 deve essere l'anno dell'inversione di rotta.