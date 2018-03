Il Tribunale di San Marino e gli effetti economici

di Alessandro Carli Le vicende che investono il Tribunale preoccupano non solo la politica ma anche il mondo economico. La notizia della "sfiducia" al Magistrato dirigente Valeria Pierfelici è in primo piano su tutti i media non solo di San Marino. E non poteva essere altrimenti, a dimostrazione dell'importanza che la giustizia rappresenta quale fondamento di uno Stato di Diritto e costituisce uno degli elementi di cui gli investitori tengono conto quando si trovano a valutare un Paese. Sicuramente questa notizia non va nella direzione di recuperare fiducia nel sistema, e si aggiunge alle attuali criticità la principale delle quali è rappresentata dal settore bancario che necessità di un rilancio concreto e strutturato. Per questo è facile prevedere che nei prossimi giorni l'argomento sarà oggetto di discussione anche degli organismi direttivi delle forze sociali per gli indubbi riflessi anche sul piano economico. Del resto anche il Doing Business mette in relazione la "facilità" di fare impresa con la certezza del diritto e l'applicazione delle leggi. E questa vicenda non migliorerà sicuramente la classifica.