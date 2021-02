Fatturazione elettronica: online la videoconferenza

di Daniele Bartolucci La Fatturazione Elettronica nell'interscambio di beni con l'Italia, è online (tramite il Qr-code qui sotto il link al nostro canale YouTube) la videoconferenza di presentazione del progetto tenutasi nella Repubblica di San Marino in data 29 gennaio 2021. Alla conferenza hanno partecipato come relatori, oltre alla Dott.ssa Ida Valli, Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio, anche l'Ing. Eugenia Skvortsova, Capo Progetto Informatico e il Dott. Gian Paolo Giuliani, Consulente Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio - Fatturazione Elettronica. Sul sito della Segreteria alle Finanze, inoltre, è attiva anche la nuova Area Tematica Fatturazione Elettronica, che si propone di fornire tutte le informazioni necessarie alla divulgazione del progetto. In questa sezione sono presenti, ad esempio, i manuali tecnici e le bozze dei testi normativi. Inoltre, è stata creata anche un'apposita funzione di invio mail consente la trasmissione di richieste di chiarimento su aspetti tecnici, normativi e procedurali da sottoporre all'apposito Gruppo di Lavoro. L'invio delle richieste di chiarimento è finalizzata alla redazione di una sezione FAQ dedicata alla formulazione di chiarimenti ed approfondimenti di specifici aspetti tecnico/normativi.