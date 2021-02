BCSM, accordo con BCE sino a fine marzo 2022 per la linea di credito da 100 milioni

di Alessandro Carli La Banca Centrale Europea (BCE) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) comunicano che il Consiglio Direttivo della BCE ha deciso, nei giorni scorsi, di estendere la linea di liquidità precauzionale a supporto delle istituzioni finanziarie sammarinesi in presenza di possibili disfunzioni del mercato dovute al periodo emergenziale da COVID-19 sino alla fine di marzo 2022. GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO Le linee sono state stabilite nel 2020 per fornire liquidità in euro alle istituzioni finanziarie nei rispettivi paesi tramite le corrispondenti banche centrali nazionali. L'obiettivo di queste linee di liquidità in euro è soddisfare le possibili esigenze di liquidità in euro nei paesi non appartenenti all'area dell'euro in presenza di disfunzioni di mercato dovute alla pandemia COVID-19. Inoltre, mirano a prevenire effetti di ricaduta sui mercati finanziari e sulle economie dell'area dell'euro che potrebbero avere un impatto negativo sulla trasmissione regolare della politica monetaria della Banca Centrale Europea . Le linee temporanee di liquidità in euro erano state precedentemente fissate in scadenza nel giugno 2021. Per quanto riguarda il Monte Titano, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino può contrarre prestiti fino a 100 milioni di euro dalla BCE. I FINANZIAMENTI AGLI ALTRI PAESI Attraverso un contratto di swap line, la Banca nazionale croata può prendere in prestito fino a 2 miliardi di euro dalla Banca Centrale Europea in cambio di kune croate. In base ai rispettivi contratti di pronti contro termine inoltre la Banca d'Albania può prendere in prestito fino a 400 milioni di euro dalla BCE; la Banca Nazionale Ungherese può prendere in prestito fino a 4 miliardi di euro dalla BCE; la Banca nazionale della Repubblica di Macedonia del Nord può prendere in prestito fino a 400 milioni di euro dalla BCE; la Banca nazionale della Romania può prendere in prestito fino a 4,5 miliardi di euro dalla BCE; la Banca nazionale di Serbia può prendere in prestito fino a 1 miliardo di euro dalla BCE Con una linea repo, le banche centrali possono prendere in prestito euro fino al limite specificato in cambio di adeguate garanzie in euro.