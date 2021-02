San Marino, biennio 2021-2020: otto progetti di “riqualifica”

di Daniele Bartolucci Opere pubbliche: l'agenda 2020-2021 presentata da parte della Segreteria di Stato al Territorio comprende diverse riqualificazioni, ma pochi interventi infrastrutturali capaci di modernizzare il Paese. Da una prima lettura, infatti, i progetti inseriti in questa pianificazione, per quanto necessari e attesi, sembrano ancora disgiunti dalle traiettorie di sviluppo che il mondo imprenditoriale si aspetta, in particolare ANIS che su questo fronte ha parlato più volte di "un Piano Strategico che ricomprenda tutti gli interventi necessari". La riqualificazione delle Torri, ad esempio, in chiave turistica è sicuramente importante, ma non può essere prioritaria rispetto alla mobilità e alla viabilità da e per il Centro storico, come del resto palesava anche il piano strategico per il turismo, commissionato poco tempo fa. I limitati interventi alla superstrada non cambieranno di molto tali dinamiche, però c'è il nuovo parcheggio alla Baldasserona, che diventerà funzionale a questo scopo, ma non si parla più del parcheggione a Borgo, per il quale era stato investito il concorso di idee di qualche anno fa. Ma non è l'unica "scomparsa": il nuovo Ospedale di Stato, che dovrebbe sostituire l'attuale, date anche le note criticità strutturali e geologiche, però non sembra un'idea abbandonata del tutto, ma il Governo ha scelto un'altra via, quella del project financing. In ogni caso, l'effetto modernizzatore non sarà subitaneo, ma ci vorranno anni. Interventi in grado di modernizzare il Paese, insomma, non se ne vedono ancora, per cui l'auspicio è che vengano inseriti nella pianificazione strategica o "cronoprogramma" che il Governo ha annunciato e che ha presentato, seppur nelle sue linee generali, alle parti sociali e categorie economiche nei giorni scorsi. Viabilità, mobilità, ma anche infrastrutture tecnologiche (in primis quella delle telecomunicazioni) e soprattutto ambientali (impianti di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, bacino idrico e depuratore delle acque): sono questi gli investimenti pubblici che San Marino non ha mai fatto e che la stanno tenendo diversi passi indietro rispetto agli altri Paesi. L'elenco delle infrastrutture ritenute strategiche e individuate quali opere prioritarie da progettare ed avviare nel 2021 e nel 2022 sono: 1 - Il restauro della Prima Torre (Guaita), della Seconda Torre (Cesta) e della Terza Torre (Montale) e manutenzione programmata delle "Fortificazioni del Monte Titano" e aree verdi del sito UNESCO; 2 - Lo sviluppo della rete ciclopedonale che vedrà, già nei prossimi mesi, la creazione di un collegamento fra Parco Ausa, Parco Laiala e Centro Sportivo di Serravalle; 3 - La riorganizzazione del Polo Servizi di Valdragone; 4 - La sistemazione dell'Archivio di Stato di Cà Martino; 5 - La realizzazione di un parcheggio in zona Baldasserona e il recupero del tracciato ferroviario Borgo Maggiore/Piazzale Ex-Stazione; 6 - La riqualificazione e messa in sicurezza del Cinema Turismo e della sua area esterna, oltre che il recupero delle Cisterne del Pianello; 7 - La creazione di un palazzetto dello sport polifunzionale; 8 - La riqualificazione urbana e messa in sicurezza della superstrada. Per tutti questi progetti sono già stati individuati i tecnici referenti per gli opportuni adempimenti in termini di progettazione ed iter di approvazione ed esecuzione. Per quanto riguarda gli interventi ordinari da realizzarsi entro la fine dell'anno 2021, spicca l'adeguamento agli standard internazionali della struttura carceraria dei Cappuccini, che eviterà costosi cambi di sede, oltre che l'insediamento all'interno del Villino Balsimelli della Sede del Centro Studi Internazionale dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. La sistemazione delle facciate continue al centro Uffici di Tavolucci è un altro intervento necessario per riqualificare il patrimonio pubblico. Ma non solo: già a partire dei prossimi mesi, importanti lavori di manutenzione saranno previsti alle scuole medie di Fonte dell'Ovo e di Serravalle, oltre che alla scuola dell'Infanzia e al CFP.