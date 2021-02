San Marino, bar e ristoranti ancora chiusi dalle 18 in poi

di Alessandro Carli Avanti così sino a fine febbraio. Il Decreto Legge numero 22 del 2021 di fatto aggiorna e proroga le disposizioni per il contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 già in vigore: coprifuoco dalle 22 alle 5, ristoranti e bar chiusi alle 18 (delivery sino alle 22), saracinesche abbassate per i negozi alle 20. VIA LIBERA ALLO SPORT Le uniche novità riguardano l'attività motoria e sportiva, consentita "in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico sanitarie generali . L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo. Le federazioni e società sportive, devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport. Le strutture sportive in gestione al CONS sono accessibili esclusivamente a utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi". Sono sospese tutte le discipline sportive collettive o individuali di contatto amatoriali e agonistiche, come da elenco redatto dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese unitamente alla Segreteria di Stato con delega allo Sport. Per tali attività è comunque possibile svolgere allenamenti individuali, che garantiscano il rispetto delle misure igienico sanitarie generali. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive. Per quanto attiene le palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza, è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, fatta eccezione per i conviventi. L'ingresso all'interno degli spogliatoi è contingentato. SCUOLA: LE DISPOSIZIONI Le disposizioni e le prescrizioni in ambito scolastico previste per gli studenti devono essere applicate anche al personale docente e non docente all'interno degli edifici scolastici. Il Congresso di Stato, sentiti i Segretari di Stato competenti, ha facoltà di modificare con delibera le prescrizioni sull'utilizzo delle mascherine all'interno degli edifici scolastici e nell'ambito del trasporto scolastico. INGRESSI A SAN MARINO L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione: a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica. I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese che rientrino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, hanno l'obbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dell'ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell'ISS apposito certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.