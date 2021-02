San Marino, l’adeguamento dei redditi minimi e delle aliquote

di Alessandro Carli Adeguamento dei redditi minimi e aliquote contributive in base alla Legge nr. 158 del 2011 "Riforma del sistema previdenziale" per l'anno 2021 e disposizioni in materia di contributi al centro della circolare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezioni Contributi della Repubblica di San Marino. I LAVORATORI DIPENDENTI Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti il documento segnala che l'aliquota del Contributo al Fondo Pensione rimane invariato al 5,40%. Le aliquote contributive a carico del lavoratori subordinato sono pari complessivamente al 6,30%. Con questo provvedimento il contributo complessivo del Fondo Pensioni è pari al 21,50%. FINANZIAMENTO FONDISS Dal 1 gennaio 2019, prosegue la circolare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezioni Contributi, "la contribuzione obbligatoria per il finanziamento di FondISS è così stabilita: 1 – L'aliquota del contributo a carico dei lavoratori dipendenti e titolari di co.co.pro. da calcolarsi sull'imponibile previdenziale è pari al 2%; 2 – L'aliquota del contributo a carico dei datori di lavoro o committenti in favore dei lavoratori dipendenti o titolari di co.co.pro. è pari al 2%; 3 – L'aliquota del contributo a carico dei lavoratori autonomi e appartenenti alla microcategoria dei lavoratori agricoli da calcolarsi sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo che comunque non potrà essere inferiore al reddito minimi previsto dal sistema di previdenza principale è pari al 4%. I LAVORATORI AUTONOMI Per l'anno 2021 gli adeguamenti ai redditi minimi e le aliquote contributive per i lavoratori autonomi risultano essere quelli riportati nella tabella.