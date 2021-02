San Marino, CIG: le nuove modalità per farne richiesta all’ISS

di Alessandro Carli

Nuove funzioni Contriss e disposizioni applicative del Decreto-Legge numero 224 del 2020 ratificato dal Decreto-Legge numero 6 del 2021: nei giorni scorsi la Direzione Generale dell'ISS ha inviato una circolare esplicativa. Vediamola nei dettagli.

La festività a carico dell'lSS viene corrisposta con la percentuale CIG di cui si è usufruito maggiormente (in ore) in quella mensilità. A seguito della consegna della documentazione prevista dall'articolo 9 del Decreto-Legge 224/2020 (certificazione di stato di crisi) sarà possibile accedere alle seguenti agevolazioni: erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni causa 5) da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale senza applicazione della penalità prevista dalla Legge n. 73/2010; Dilazione dei Contributi con riferimento alle mensilità gennaio - giugno 2021 per un massimo di dodici rate con la sola applicazione degl'interessi al tasso fisso del 2%. La richiesta, chiarisce il documento, deve sempre essere presentata per ogni mensilità entro il giorno 20 del mese successivo.

Dal 1 febbraio 2021 è stata attivata una nuova modalità per richiesta erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni da parte dell'ISS. L'iter è il seguente:

1 – Per inserire la delega Contriss "Erogazioni dirette" bisogna accedere al sito www.gov.sm, cercare "deleghe", poi "Contriss – contributi lavoratori dipendenti" e poi ancora "Erogazioni dirette".

2 – Accedere a Contriss, poi CIG / distacchi / Solid. Fam. e andare su "Lista richieste Rimborsi".

3 – Per aggiungere una richieste occorre cliccare su segno "+" che si trova sulla sinistra della voce "Richiesta di rimborso". Per il rimborso del datore di lavoro spuntare "Richiedo il rimborso alla ditta" e inserire il codice IBAN corrispondente. Per l'erogazione diretta ai dipendenti si raccomanda di non spuntare né il "Richiedo il rimborso alla ditta" né l'IBAN. Poi cliccare su "conferma". Per aggiungere i dipendenti ai quali dovrà essere effettuata l'erogazione occorre cliccare sul pulsante che si trova sulla destra della richiesta appena inserita ("Aggiungere un dipendente"). A questo punto si aprirà una schermata in cui verrà richiesto il Codice ISS, l'importo da rimborsare, la tipologia di erogazione richiesta (ad esempio indennità malattia, infortunio, gravidanza, aspettativa, CIG, assegni familiari) e l'IBAN del lavoratori dipendente.

Cliccare poi su "aggiungi" e ripetere l'operazione per ogni dipendente. Una volta espletato tutto, per inviare la domanda servirà cliccare su "ricordati di convalidare la pratica" che si trova sulla destra della richiesta.

La Direzione Generale ISS ricorda che l'erogazione diretta ai dipendenti della Cassa Integrazione Guadagni prevede l'applicazione della penalità del 15% tranne nei seguenti casi: per la presentazione della richiesta CIG causa 5) verrà applicata una penalità del 5%; per la certificazione "stato di crisi" invece non verrà applicata alcuna penalità.

Per la nuova modalità per la richiesta Regolarità Contributiva invece occorre andare sul sito www.gov.sm, poi cercare "Deleghe", "Contriss – contributi lavoratori dipendenti" e infine "Richiesta regolarità contributiva". Accedere a "Contriss", poi "CIG / Distacchi / Solid. Fam." e poi andare su "Liste Richieste Regolarità". Per aggiungere una richiesta cliccare su "Aggiungi una richiesta di Regolarità COE" oppure "Aggiungi una richiesta di Regolarità Cod. ISS" e poi effettuare il pagamento attraverso carta di credito. L'Ufficio Contributi, conclude la circolare, "comunicherà a mezzo email la possibilità di scaricare il certificato dell'applicativo Contriss appena sarà disponibile.