Import merci: poco meno di 70 mila visti telematici nel 2020

di Alessandro Carli

In primavera, nel periodo caratterizzato dalla prima chiusura di San Marino causa Covid-19. la Guardia di Rocca ha controllato 24.454 veicoli e ha ritirato 19.900 autocertificazioni. Sono state in tutto 37 le persone sanzionate. Questo è solo uno dei dati di spicco del report delle attività svolte dalla Guardia di Rocca nel 2020, impegnata, oltre che nei servizi di rappresentanza e vigilanza nelle sedi istituzionali, anche su prevenzione, sicurezza e controllo sul trasporto transfrontaliero di denaro. Lo scorso anno la Guardia di Rocca ha controllato 3.410 persone: più della metà (1.916) sono state "ispezionate" per contrastare il fenomeno del trasporto di denaro contante. Per 33 di loro sono stati accesi i procedimenti penali. Sempre nel 2020 la Guardia di Rocca ha ricevuto 5 segnalazioni di reato nell'ambito del contrasto alla violenza di genere. Per quanto riguarda invece i controlli "sulla strada", sei persone sono state "pizzicate" con l'assicurazione scaduta: a tutte e sei è stato sequestrato l'autoveicolo. 22 invece le Carte di Circolazione "sorprese" per revisione scaduta o per revisione straordinaria. In totale, per le violazioni al Codice della Strada, sono state "firmate" 92 multe per un valore complessivo di 10.872, euro.

Sono state 121 le denunce che la Guardia di Rocca ha "ricevuto": 10 per furto; 8 per carte di credito clonate; 15 per danneggiamento, lesioni e minacce; 88 di smarrimento.

Durante i controlli al confine di Dogana sono state "trovate" 170 armi da fuoco prive di autorizzazione. Tra gli interventi effettuati sul territorio, 32 sono stati causati per allarme furto, 15 per liti, 47 per incidenti stradali, 15 per "Codice Blu".

Il settore amministrativo della Guardia di Rocca ha registrato 69.188 visti telematici per l'importazione di merci in territorio e 6.535 documenti doganali appurati con sistema NTCS.