San Marino, “Piano Vaccinale 2021”: ecco la “road map” e le priorità

di Alessandro Carli

Una road map che partirà a breve (già nel primo trimestre 2021) e si protrarrà sino al prossimo anno: il Piano Vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 della Repubblica di San Marino, aggiornato al 21 gennaio, definisce con precisione le dosi e la "scaletta" delle priorità. I primi ad essere vaccinati ("Priorità 1") difatti saranno gli operatori ISS (sanitari, sociosanitari e amministrativi) e quelli delle strutture private (sanitari, sociosanitari e amministrativi, i "disabili, ospiti e dipendenti della RSA Casale La Fiorina, della struttura per disabili Colore del Grano (ospiti con diagnosi di guarigione da COVID 19) e di tutte le altre strutture dedicate alle persone più fragili (Villa Oasi, Filo d'Arianna, fondazione Centro anch'io, Atelier) e gli operatori sanitari con diagnosi di guarigione da COVID 19. Sono in tutto 1.655: stimando un'adesione del 72% si arriva a 1.196 persone.

Nella "Priorità 2" invece troviamo gli anziani con più di 75 anni, le persone tra i 60 e i 75 anni, il personale scolastico, e le Forze di Polizia: 12.359 persone totali, 8.929 stimando il 72% di adesioni.

La "Priorità 3" invece comprende tutta la rimanente popolazione adulta (con più di 16/18 anni) non vaccinata nelle prime fasi, quelli con diagnosi di guarigione da COVID 19 e gli under 16/18 (se sarà disponibile un vaccino idoneo). In questo caso il totale "potenziale" è di 20.591 unità (e il 72% è 14.876 persone).

Il memorandum, sottoscritto tra l'Italia e il Titano, "garantisce a San Marino la consegna, da parte italiana", dei quantitativi "sufficienti per la vaccinazione di 25.000 residenti": in totale sono 50 mila dosi (prima vaccinazione e "richiamo").

Le previsioni dell'ISS, ritardi permettendo (si veda cosa sta succedendo in Italia con Pzifer / BioNTech che ha rallentato la distribuzione) sono quelle di effettuare circa 250/300 vaccinazioni al giorno, per concludere le vaccinazioni entro l'autunno di quest'anno.

APPROVVIGIONAMENTO E STOCCAGGIO

L'Ospedale di Stato dispone di due frigoriferi in grado di raggiungere e mantenere i -8o°C richiesti dai vaccini Pfizer, con una capacità complessiva di 25.000 dosi. È a breve prevista la consegna di un terzo frigorifero in grado di mantenere le stesse temperature e, nel caso occorra, sono state contattate strutture private in territorio fornite di ulteriori due celle frigorifere. Sono inoltre presenti due frigoriferi in grado di mantenere i -20°C richiesti dai vaccini Moderna e sono presenti numerosi frigoriferi tradizionali per vaccini in grado di raggiungere 2-8 °C la cui capienza massima è stimata in circa 6.500 dosi contemporaneamente.

La disponibilità di un adeguato numero di siringhe, aghi, diluenti e DPI è già stata verificata dal personale della UOC. Farmaceutica dell'ISS.

Il vaccino anti-SARS-CoV-2 è facoltativo. Tuttavia a tutela dei soggetti più deboli o che per qualsiasi ragione siano impossibilitati a sottoporsi alla vaccinazione, è necessario, come indicato dagli organismi internazionali, che il 70% circa della popolazione si sottoponga a vaccinazione. Sarà cura dell'lSS monitorare l'andamento percentuale del numero di vaccinati in relazione alla popolazione.

Il personale delle unità vaccinali sarà costituito da un numero flessibile di medici, infermieri, farmacisti, assistenti sanitari, OSS e personale amministrativo di supporto.

"Si stima – spiega il documento dell'ISS - un'equipe iniziale composta da 8 risorse in condizione di poter garantire due turni di circa 8 ore su 5/6 giorni a settimana, con la possibilità di incrementare il pool fino a 16 risorse durante il secondo trimestre, quando sarà prevista una maggiore disponibilità di dosi".