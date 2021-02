Repubblica di San Marino: le automobili “verdi” mettono le ali

di Alessandro Carli Nell'anno della frenata brusca delle immatricolazioni degli autoveicoli quasi a sorpresa "accelerano" le vendite delle quattro ruote alimentate ad elettricità e quelle ibride. Se nel 2020, per la prima volta, quelle a gasolio sono scese sotto le mille unità e quelle a benzina si sono fermate poco sopra quota 500, quelle "verdi", se raffrontate all'anno prima, sono aumentate di 68. È quanto emerge dal bollettino dell'UPECEDS del 2020 (e che sintetizziamo nella tabella) e che andiamo a "raccontare". Prendendo per comodità gli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020 appunto) si nota come l'elettrico o l'ibrido sia passato da 131 immatricolazioni del 2018 a 174 del 2019 e, come detto, a 242 auto lo scorso anno. E mentre il gasolio, nel triennio messo sotto la lente d'ingrandimento, è quasi dimezzato (da 1.891 del 2018 a 959 del 2020) e la benzina ha registrato un calo (erano 730 nel 2019, sono diventate 569 nel 2020), altre due alimentazioni "gentili" con l'ambiente, il metano e il gpl, hanno messo a segno ottime performance: le prime, rispetto al 2018, sono quintuplicate (da 7 a 35), le seconde hanno fatto un piccolo ma significativo balzo in avanti rispetto al 2019 (da 7 a 9). IMMATRICOLAZIONI NUOVE PER MARCA Sul podio sammarinese del "nuovo" troviamo Volkswagen con 118 auto immatricolate. Medaglia d'argento per Suzuki (109 car), terza Audi con 107. Per quel che riguarda le auto di lusso, Ferrari, dopo la "zero" del 2018, ha venduto una supercar nel 2019 e due nel 2020. In discesa troviamo Jaguar (7 nel 2018, 9 nel 2019 e 2 nel 2020) e Tesla (9 nel 2019, 4 nel 2020), costanti invece Porsche (21 nel 2018, 23 nel 2019, 22 nel 2020) e Lamborghini (una per ogni anno analizzato). Complessivamente il "nuovo" è in flessione in quanto è passato da 1.244 immatricolazioni del 2018 a 1.156 del 2019 e a 861 dello scorso anno. IMMATRICOLAZIONI USATO PER MARCA Numeri leggermente più alti per le auto di seconda mano: a fine 2020 sono state 988, molte meno se si guarda il 2018 (1.478) e il 2019 (1.309). Anche nell'usato la medaglia d'oro è di Volkswagen (181 veicoli) seguita da Audi (171) e da Fiat (90). Lo scorso anno le auto di lusso hanno saputo "tenere" con Ferrari in linea con il 2019 (5 auto), così come Lamborghini (2 nel 2019, 3 nel 2020) e Porsche (33 nel 2019, 32 nel 2020) mentre hanno registrato una frenata Tesla (4 nel 2019, zero nel 2020) e Jaguar (23 nel 2019, 10 lo scorso anno). IMMATRICOLAZIONI PER CILINDRATA Sul nuovo i sammarinesi cercano la media cilindrata (su 861 immatricolazioni, 258 sono tra i 1.251 e i 1.650 cc), sull'usato invece la scelta (360 su 988) è stata orientata tra i 1.651 e i 2.000 cc.