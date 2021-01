San Marino, cambiano i permessi di soggiorno e le carte di residenza

di Alessandro Carli Novità in arrivo per il rilascio nuovi permessi di soggiorno e carte di residenza realizzati con documenti sicuri aventi microchip: il Decreto Delegato numero 2 del 2021 stabilisce che le nuove procedure saranno in vigore "entro il 1 gennaio 2022". Il Corpo della Gendarmeria - Ufficio Stranieri della Repubblica di San Marino dopo la pre-personalizzazione del documento (...) "procede alla personalizzazione del documento tramite impressione dei dati dell'intestatario del documento sul fronte e sul retro dello stesso, con stampante termografica a colori e laminazione di sicurezza sul lato anteriore, "salvando nel microchip i dati previsti secondo le caratteristiche di seguito indicate per ciascuna tipologia di documento". I supporti del permesso di soggiorno e della carta di residenza sono costituiti da una tessera in policarbonato muniti di microprocessore su cui vengono memorizzati i dati necessari all'identificazione del soggetto, utilizzando criteri di sicurezza che ne impediscono la lettura o la modifica da parte di soggetti non autorizzati. I supporti presentano, ricorda il DD, "elementi tecnici e grafici atti a impedirne la duplicazione e la contraffazione, quali la laminazione sul lato che riporta la fotografia, l'ologramma, l'OVI, microstrutture, guilloches, nonché sul retro una zona a lettura ottica (MRZ) contenente i dati del titolare". PERMESSI DI SOGGIORNO Le caratteristiche del nuovo documento di permesso di soggiorno sono le seguenti. Sullo sfondo della facciata frontale è riportata l'immagine dell'Europa con in evidenza il territorio della Repubblica di San Marino; nella parte superiore centrale è riportato il tipo di documento (permesso di soggiorno); nella parte superiore destra è riportato il numero del documento; nella parte inferiore centrale sinistra è riportata l'immagine del titolare del documento; nella parte inferiore centrale è riportato in lingua inglese e francese il tipo di documento; al centro sono inseriti cognome e nome, data fine validità del documento, luogo e data di rilascio, tipo di permesso, annotazioni, firma del Comandante del Corpo della Gendarmeria, firma del titolare del documento. Sullo sfondo della facciata posteriore è riportato il profilo del Monte Titano; nella parte superiore a sinistra, più precisamente sotto al patch olografico, è riportato il numero identificativo delle carta sicura; nella parte centrale sono inseriti la data e luogo di nascita; la cittadinanza; sesso; annotazioni con riportato il luogo di dimora; nella parte inferiore è presente una zona a lettura ottica (MRZ) contenente i dati del titolare e la tipologia del documento. Nel microchip inserito al suo interno sono salvati tutti i dati riportati sul fronte e retro del documento con possibilità di accesso a tali dati tramite autentificazione BAC (Basic Access Control). L'immagine dell'effige e dell'impronta (piana) di due indici delle mani dell'intestatario sono salvati con modalità di sicurezza che consenta l'accesso al dato solo tramite autenticazione EAC (Extended Access Control). CARTA DI RESIDENZA Sulla facciata frontale della carta di residenza sono riportate: l'immagine dell'Europa con in evidenza il territorio della Repubblica di San Marino; nella parte superiore centrale è riportato il tipo di documento (carta di residenza); nella parte superiore centrale destra è riportato il numero del documento; nella parte inferiore centrale sinistra è riportata l'immagine del titolare del documento; nella parte inferiore centrale è riportato in lingua inglese e francese il tipo di documento; nella parte centrale sono inseriti cognome e nome; data fine validità del documento; luogo e data di rilascio; annotazioni; firma del Comandante del Corpo della Gendarmeria; firma del titolare del documento. Facciata posteriore del documento: sullo sfondo il profilo del Monte Titano; nella parte superiore a sinistra, più precisamente sotto al patch olografico, è riportato il numero identificativo delle carta sicura; nella parte centrale sono inseriti luogo di residenza; indirizzo di residenza; data e luogo di nascita; cittadinanza; sesso. Nella parte inferiore è presente una zona a lettura ottica (MRZ) contenente i dati del titolare e la tipologia del documento. Nel microchip posto al suo interno sono salvati tutti i dati riportati sul fronte e retro del documento.