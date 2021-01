“Vi accompagniamo nel grande mondo della digitalizzazione”

di Daniele Bartolucci "In un mercato sempre più competitivo come quello dell'Information Technology, la differenza non è più il software in sé - che deve comunque essere all'avanguardia -, ma la consulenza e il servizio complessivo che viene fornito, perché tali strumenti vengano realmente impiegati al meglio e rispondano appieno alle esigenze del cliente, personalizzandolo come un abito su misura. Questa è la filosofia che guida la nostra azienda", spiega il CEO di Overview e del gruppo BPHolding, Alfredo Rosa, "a cui si accompagna un'esperienza trentennale in questo campo, la quale ci permette oggi di rispondere e spesso di anticipare le necessità delle imprese con cui collaboriamo e accompagnarle verso la digitalizzazione delle loro attività. Overview, infatti", spiega Rosa, "è una società sammarinese specializzata in soluzioni cloud completamente personalizzabili e servizi di consulenza per le aziende. Essa fa parte del gruppo BPHolding, che ha sede a San Marino", spiega Alfredo Rosa, "alla quale facciamo riferimento per gli altri servizi dall'amministrazione al marketing, e beneficiamo del coordinamento con l'altra società operativa, Business Partners 4U, che invece ha sede in Italia: in totale possiamo contare su oltre 90 persone in staff, tra dipendenti e collaboratori, con un portafoglio clienti che spazia dalle piccole e medie imprese agli studi professionali, che, insieme, rappresentano il nostro target principale". Uno dei vostri punti di forza è certamente la consulenza: anch'essa vi differenzia dagli altri fornitori di software? "Naturalmente offriamo un'ampia gamma di prodotti e, nello specifico, di software all'avanguardia e costantemente aggiornati, nonché allineati alle normative. A tal proposito essere partner di una software house come Passepartout, sempre attenta alle esigenze del cliente e alle sfide a cui è chiamata, ci offre una base di partenza più che solida. Questo ovviamente non può bastare sul mercato, che è sempre più attento a ciò che realmente differenzia un prodotto da un altro e il valore aggiunto dato dalla consulenza è fondamentale. Questo perché la scelta del prodotto non è così banale come può sembrare, ma deve essere determinata dalle proprie necessità e, inoltre, occorre essere adeguatamente formati e informati per utilizzare certi software al massimo delle loro potenzialità. Il rischio, al contrario, è di acquistare strumenti non idonei, oppure di sfruttare male il software, con perdita di tempo e di risorse". In che modo accompagnate le aziende in questa scelta? "La nostra consulenza parte prima ancora della vendita vera e propria di un prodotto o di un servizio: viene svolta da personale altamente preparato che può contare sull'esperienza del nostro Gruppo - che assiste 850 imprese e 7.000 studi professionali di media all'anno – e siamo quindi in grado di riconoscere le esigenze delle singole realtà. Questa prima fase ci permette poi di costruire insieme all'area tecnica - dove operano professionisti con specifiche competenze, guidati dal direttore tecnico e socio in Overview Matthias Castiglioni - un servizio personalizzato, proprio come un vestito cucito su misura". L'altro punto fondamentale è l'assistenza, giusto? "Il nostro customer service ha in effetti delle caratteristiche innovative, non solo per quanto riguarda l'assistenza vera e propria: quando c'è un problema o una richiesta, ovviamente siamo pronti a intervenire, ma ci spingiamo oltre, arrivando a fare verifiche periodiche sui nostri prodotti e sui nostri clienti anche quando non sono emerse problematiche". Un aiuto in tal senso è dato sicuramente dalla tecnologia cloud. "Certamente la possibilità di trasferire in cloud certe attività ha portato un vantaggio enorme, sia a noi, sia ai nostri clienti. Per quanto ci riguarda, portare le installazioni dei nostri clienti in cloud è stata una delle attività principali alle quali ci siamo dedicati: abbiamo fatto risparmiare ai nostri clienti sull'hardware, offrendo loro un servizio migliore. Inoltre, tra i tanti benefici, ora gli aggiornamenti avvengono direttamente in remoto, magari di notte, e il cliente non solo non deve più bloccare la propria operatività, ma spesso non si accorge nemmeno di niente. Allo stesso modo, anche l'assistenza ne ha beneficiato: lo spostamento fisico di un tecnico non solo comportava costi da ricaricare sul servizio finale, ma toglieva comunque tempo e rallentava la nostra capacità di intervento. Certo è che le aziende che avevano già effettuato il passaggio in cloud, durante la pandemia hanno avuto un vantaggio non indifferente su questi aspetti e, ancora di più sullo smart working, dando ai loro dipendenti la possibilità di operare da qualunque postazione si trovino". Il Covid ha dunque accelerato certi cambiamenti, come li avete affrontati? "Dal punto di vista commerciale abbiamo spinto sui nuovi canali disponibili, con una presenza online più corposa e ricca di contenuti, sfruttando anche webinar e seminari online. Sul piano operativo, invece, avevamo di fronte una scelta: fermarci e attendere, oppure reagire. Abbiamo scelto questa seconda opzione e abbiamo investito su di noi, inserendo anche nuove figure in azienda, valorizzando skill e aspetti che oggi sono fondamentali, soprattutto nell'approccio con il cliente, stante l'aumentato utilizzo dell'online per consulenze, trattative e assistenza. Una reazione che si è tradotta anche in un investimento in formazione, guardando sia all'esigenza rinnovata di trasferire certe attività dalla presenza all'online, sia agli sviluppi futuri, quando questa modalità sarà sempre più importante e occorrerà essere adeguatamente formati e organizzati. Tutte cose che abbiamo anticipato proprio nell'anno del Covid". Il 2021 sarà invece l'anno della fatturazione elettronica nella Repubblica di San Marino: come vi state preparando? "Siamo in attesa degli elementi tecnici, ma con la consapevolezza di essere pronti a supportare i clienti in questa nuova sfida. Oltre alla lunga esperienza a San Marino che ci ha permesso di conoscere dinamiche e normative interne, abbiamo il grande vantaggio di aver già affrontato questo passaggio in Italia, avendo accompagnato dal cartaceo all'elettronico oltre mille imprese nel corso di questi ultimi anni. Crediamo sia un valore aggiunto importante quello che mettiamo a disposizione degli operatori economici sammarinesi, che invitiamo fin da subito a valutare l'opportunità data dalla fatturazione elettronica, già nella fase sperimentale facoltativa, per essere pronti a sfruttarne appieno tutti i vantaggi quando entrerà a regime".