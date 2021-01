San Marino, vaccino Covid-19: ecco tutto quello che si deve sapere

di Alessandro Carli In vista delle vaccinazioni antiCovid-19, l'Istituto per la Sicurezza Sociale ha già provveduto a "caricare" sul proprio sito le note informative e il modulo di consenso. I DUE VACCINI

Due sono i vaccini "ammessi" nella Repubblica di San Marino, "Pfizer-BioNTech covid-19" e "COVID-19 Vaccine Moderna". Il primo, spiega l'ISS, "può essere somministrato a partire dai 16 anni di età" mentre il secondo dai 18 anni di età. Il vaccino non può essere somministrato alle donne in gravidanza e in fase di allattamento. Il vaccino è somministrato mediante iniezione nella parte alta del braccio. Esso richiede due dosi a distanza di 21 giorni l'una dall'altra per il vaccino "Pfizer-BioNTech covid-19", a distanza di 28 giorni per il vaccino "COVID-19 Vaccine Moderna". DUE SOMMINISTRAZIONI Molto importante seguire tutto l'iter, quindi le due somministrazioni, altrimenti, ricorda l'ISS, il vaccino potrebbe non funzionare. Possono essere necessari da 7 a 14 giorni dopo la seconda dose del vaccino per sviluppare la massima protezione contro il Covid-19. Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. L'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è di circa il 95% e potrebbe essere inferiore in persone con problemi immunitari. "Anche dopo somministrazione di entrambe le dosi del vaccino si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del Covid-19". PFIZER-BIONTECH Il vaccino "Pfizer-BioNTech covid-19" contiene un RNA messaggero che non può propagare se stesso nelle cellule dell'ospite, ma induce la sintesi di antigeni del virus Sars-cov-2 (che esso codifica). Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale del vaccinato con produzione di anticorpi neutralizzanti. RNA messaggero è racchiuso in liposomi formati da ALC-0315 E ALC-0159 per il vaccino "Pfizer-BioNTech covid-19" per facilitare l'ingresso nelle cellule. VACCINE MODERNA Il vaccino "COVID-19 Vaccine Moderna" contiene un RNA messaggero che non può propagare se stesso nelle cellule dell'ospite, ma induce la sintesi di antigeni del virus Sars-cov-2 (che esso codifica). Gli antigeni S del virus stimolano la risposta anticorpale del vaccinato con produzione di anticorpi neutralizzanti. RNA messaggero è racchiuso in nanoparticelle lipidiche contenenti il lipide SM-102 per facilitare l'ingresso nelle cellule. Per entrambi i vaccini vale quanto segue. In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlate ad una reazione allergica, consultare immediatamente il proprio medico curante o ricorrere a strutture di Pronto soccorso. Negli studi clinici non sono stati osservati decessi correlati alla vaccinazione. L'elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l'assunzione del vaccino. Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato, informare immediatamente il proprio medico curante. Non si può contrarre la malattia Covid-19 in seguito alla somministrazione del vaccino perché RNA inoculato non può indurre la replicazione del virus.