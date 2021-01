Tre pernottamenti scontati per “rilanciare” la meta “Monte Titano”

In attesa di una normalizzazione sanitaria e con l'obiettivo di rilanciare il comparto turistico, piegato dall'emergenza Covid, il Titano ha lanciato il "Voucher Vacanza San Marino": tre pernottamenti presso le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere sammarinesi aderenti all'iniziativa, con un pernottamento a carico dell'Ufficio del Turismo, uno a carico dell'operatore e uno a carico del cliente. L'offerta "Voucher Vacanza San Marino" può essere acquistata a partire dall'avvio operativo della misura di incentivazione sino al 31 maggio 2021 e il cliente potrà usufruirne fino al 9 gennaio 2022: tali termini potranno essere eventualmente prorogati dal Congresso di Stato. Le offerte dovranno prevedere tariffe per i pernottamenti, con eventuale trattamento comprensivo di colazione. Qualora il periodo di permanenza fosse maggiore di tre pernottamenti, non sarà possibile cumulare più voucher, quindi rimane a carico dell'operatore e dell'Ufficio del Turismo un solo pernottamento per ciascuno. L'Ufficio del Turismo individuerà "un soggetto attuatore della misura di incentivazione che avrà il compito di supportare le strutture ricettive, soprattutto quelle sprovviste di portali di booking on-line, a promuovere e finalizzare l'attività di vendita dell'offerta promozionale; monitorare le attività di vendita da parte delle strutture ricettive aderenti all'iniziativa dando periodico riscontro all'Ufficio del Turismo; distribuire le risorse destinate agli incentivi per le strutture ricettive messe a disposizione dall'Ufficio del Turismo, al fine di coprire i costi del pernottamento a carico della parte pubblica, in base ai criteri e tempistiche preventivamente definite". Per l'attività di divulgazione dell'iniziativa verrà utilizzato il sito www.visitsanmarino.com. È tuttavia consentito a tutte le strutture partecipanti e al soggetto attuatore promuovere l'iniziativa ai fini della vendita del "Voucher Vacanza San Marino" attraverso i propri sistemi di comunicazione, fatto salvo l'utilizzo del layout/format che verrà ideato nell'ambito della campagna di comunicazione. Le modalità operative circa l'attività pubblicitaria verranno successivamente definite dall'Ufficio del Turismo. Ai sensi dell'articolo unico, comma 2, del Decreto – Legge 22 dicembre 2020 n.220 il plafond a copertura degli incentivi trova imputazione sul cap. 1-7-4040 "Promozione turistica, marketing e comunicazione" ed è deliberato dal Congresso di Stato. Gli incentivi erogati non potranno superare la soglia stanziata, salvo ulteriori deliberazioni di spesa integrative senza le quali la promozione si intenderà conclusa. È altresì stanziato un plafond specifico per gestire eventuali "riprotezioni" a favore di clienti, sempre tramite il soggetto attuatore, in caso di fallimenti o chiusure di strutture presso le quali siano stati prenotati i "Voucher Vacanza San Marino" che non si siano potuti utilizzare.