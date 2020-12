San Marino, Cassa Integrazione Guadagni: in arrivo le nuove regole

Il vigente decreto sulla Cassa Integrazione DL 27 luglio 2020 n.123 è come noto in scadenza al 31 dicembre 2020 e verrà di fatto prorogato per un mese. Nel frattempo, il Governo ha annunciato alle categorie economiche che sta lavorando al nuovo Decreto che modificherà le regole e le causali per il ricorso alla CIG, ma questo entrerà in vigore solo a partire dal 1° febbraio 2021. "Premesso che non vi sono i tempi tecnici per inserire sul portale Contriss tutte le modifiche necessarie a gestire le nuove causali di Cassa Integrazione", spiega ANIS, "durante l'incontro con il Governo si è deciso che per le pratiche di cassa integrazione relative al mese di gennaio si procederà con le modalità già previste dal suddetto decreto legge 123/2020". Si ricorda infine che nel caso in cui le aziende abbiano già superato il tetto massimo dei 4 mesi previsti dal suddetto Decreto, dovranno chiedere la proroga per il mese di gennaio entro il 21 dicembre 2020".