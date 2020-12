Disponibile il nuovo tampone molecolare a risposta rapida per imprese e cittadini

Il nuovo tampone molecolare rapido è disponibile Bioscience Institute di San Marino, l'azienda nata come cell factory nel 2006, diventando in breve tempo un centro di eccellenza in grado di garantire qualità e sicurezza ai massimi livelli. Nel corso degli anni ha ampliato i suoi servizi sviluppando procedure e protocolli per l'applicazione clinica dell'uso delle cellule staminali ed estendendoli al campo della genomica. "Grazie ad una recente implementazione tecnologica", spiegano dall'azienda, "presso i laboratori di Bioscience Institute il tampone molecolare è disponibile nella versione a risposta rapida, abbinando i vantaggi dell'affidabilità a quelli della velocità con cui si ottiene il risultato, disponibile entro poche ore dal prelievo. Avere risultati attendibili e in tempi rapidi evita il disagio psicologico legato all'attesa, oltre che un'oggettiva limitazione alla vita privata e lavorativa". Il test può essere prenotato per aziende e privati e gli esami si esegue tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, solo su prenotazione.