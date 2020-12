Tecno Lift: “La nostra forza? I tempi di intervento e la qualità”

di Daniele Bartolucci

L'assistenza come core business, la tempistica e la professionalità come valore aggiunto. Sono questi i punti di forza di Tecno Lift, l'azienda specializzata in logistica e carrelli elevatori che ha sede nella Repubblica di San Marino.

"La nostra storia parte da lontano", spiega uno dei soci di Tecno Lift, Rodolfo Battarra. "Dopo aver maturato un'esperienza di oltre 15 anni nel settore, e ad aver contribuito alla rapida crescita sul mercato della RGM Commerciale Srl, azienda che distribuisce e commercializza nella Romagna e nelle Marche alcuni dei più noti marchi nel settore del sollevamento di cose o persone, come ad esempio Fassi gru per autocarro, Cella e CMC piattaforme aeree, e Baoli carrelli elevatori, insieme ai miei soci abbiamo valutato l'opportunità di aprire un'attività anche nella Repubblica di San Marino. Conoscendo già molto bene questa realtà, la scelta di inaugurare qui la Tecno Lift nel 2018 si è basata comunque su un'attenta valutazione del mercato: il tessuto industriale sammarinese, infatti, rappresenta per densità di aziende e capacità produttive, una realtà importantissima, unica nel suo genere rispetto ai territori limitrofi. Ma, nonostante questo dato, che significa una pluralità di aziende che utilizzano per esempio carrelli elevatori, non c'erano officine specializzate che fornissero l'assistenza all'interno dello Stato sammarinese. C'era dunque spazio per inserirsi in questo mercato, che abbiamo allargato a tutto il comprensorio riminese", spiega Battarra. "L'altro fattore determinante è stato che il mercato sammarinese ha anche delle caratteristiche particolari, che avrebbero potuto darci la possibilità di mettere in campo tutte le nostre conoscenze tecniche e le competenze che in tanti anni avevamo acquisito: la particolarità della logistica delle strutture produttive sammarinesi è che spesso hanno conformazioni particolari, per cui occorrono delle macchine complesse, a volte anche con soluzioni customizzate. Una sfida, per certi versi, che noi eravamo pronti a cogliere e così abbiamo deciso di avviare l'azienda".

Il primo punto di forza è quindi il territorio stesso: "Quando si parla di assistenza, sia quella programmata che quella ordinaria, ma soprattutto sui fermi macchina, la differenza è tutta nei tempi di intervento. Avere un'officina a San Marino è già di per sé una garanzia di avere tempistiche più veloci, a cui si aggiunge il vantaggio burocratico, dettato dalle norme sui distacchi: essendo già un'impresa registrata in Repubblica, non necessitiamo di questi passaggi autorizzativi e possiamo intervenire non appena il cliente ci contatta".

L'altro punto di forza è l'esperienza: "Oltre al mio personale percorso in diverse aziende italiane, possiamo contare su quella di chi coordina la struttura, Roberto Bizzocchi che è il nostro capo officina, insieme a Mauro Tonelli e Mara Lorenzi che gestiscono il magazzino e l'amministrazione. Inoltre possiamo contare sui tecnici specializzati che da anni operano in questo settore. Questo ci permette di fornire assistenza su tutti i carrelli dei più noti marchi del mercato, avendo già testato ormai tutti i possibili scenari di intervento, nelle svariate tipologie di aziende e impianti in cui abbiamo operato in questi anni. Questo know how ci ha anche dato la consapevolezza di quanto i macchinari utilizzati dalle imprese siano fondamentali non solo nei magazzini e nella fase di spedizione, come si potrebbe pensare, ma soprattutto nei loro processi produttivi: e sappiamo bene quanto possa costare fermare tali processi. Il nostro obiettivo è permettere ai nostri clienti di non fermarsi, garantendo tempi rapidi di intervento e mezzi sostitutivi nei casi in cui non si possa riavviare la macchina".

Ma c'è anche un fattore più esterno che valorizza Tecno Lift: la partnership con Still, l'azienda leader del settore. "Si tratta del marchio premium dei carrelli elevatori", spiega Battarra, "e noi siamo i loro concessionari autorizzati per la Repubblica di San Marino e le Province di Rimini e Pesaro-Urbino. Avere alle spalle un brand così importante, porta a riconoscere anche a Tecno Lift un grande valore e a posizionarci al massimo livello possibile in tutte le nostre attività".

Il mercato ha subito premiato questa nuova iniziativa, forte anche della conoscenza già diffusa da Pesaro a Rimini e a Cesena del progetto imprenditoriale RGM Service, nato dalla fusione di due storiche officine specializzate, di cui Tecno Lift ne è l'evoluzione: "Una volta completato l'organico e trovato il personale altamente specializzato di cui avevamo bisogno siamo partiti con i servizi, ma già dopo pochi mesi di attività", spiega Battarra, "abbiamo subito compreso che l'immobile che stavamo occupando non sarebbe stato sufficiente per tutte le nostre attività, così già un anno dopo ci siamo trasferiti in uno stabile più grande a Galazzano. Oltre a mantenere il magazzino ricambi, qui gestiamo anche l'area amministrativa e commerciale, con un organico tra dipendenti e collaboratori di una decina circa di persone. Nel progetto di sviluppo dell'azienda, già a partire dal 2021, contiamo di crescere ancora, assumendo almeno altri tre tecnici specializzati, tutto ciò per continuare a garantire quella qualità e tempestività di intervento che sono il nostro punto di forza".